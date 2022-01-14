王幼嘉／圖

我一會兒在房間裡來回踱步，一會兒倒在沙發裡，閉上眼睛試圖休息；一會兒看看手表，一會兒又跑去門窗，向街道盡頭張望。過了凌晨一點了，孩子們仍是蹤影全無。深深的雪夜，四周岑靜，靜得令人發慌，我腦子裡開始滾動出各種不祥的猜想。

雪已經下了有一英尺多厚，卻絲毫沒有停下來的跡象。厚厚的積雪深深地埋住了對面的汽車 ，也重重地壓在我心上。正當我又睏倦又擔憂，迷迷糊糊要睡過去的時候，忽然聽到外面有人說話，還夾雜著男人的聲音。我激靈一下跳起來，警覺地跑到門窗向外看，只見查理和我女兒還有那兩個女孩在一起。

他們圍著車子，嘰嘰咕咕，昏暗中看不太清在做什麼。我的心迅速往下沉。我手忙腳亂地穿上羽絨服、蹬上靴子，推門衝了出去。

查理手裡握著一把大雪鏟，車子四個輪子前面的積雪已經清除鏟開了。他和幾個女孩正準備用力把汽車從雪堆裡推出來。街燈下，我看到他和孩子們，眉毛、頭髮上都結了一層白霜，羽絨服也披著薄薄的一層雪花。

見了我，查理擺弄著手裡的雪鏟，顯得不知所措。

幾個孩子齊聲道：「車子陷在雪裡，我們正要把它推出來呢。」

大雪封路，就是把車子推出來，也不一定開得動啊！何況她們都是才拿駕照 不久的孩子。要是半路再陷進雪裡，前後都不著人家，三更半夜，連個幫手也找不到，不是更糟糕嘛！我對她們喊著：「為什麼不叫我呀！都別回去了，就在我家住下！」

「以為你已經睡了呢，可以住下？這……」

查理也趕緊從凍紅了的鼻子裡，含混地哼道：「我看見她們在推車，就出來幫一把，也是覺得她們沒法把車開走哇……」

我這才想起來，應該好好謝謝查理才是。

孩子們都睡了，我卻睡不著，想著查理這個人。這樣寒夜深更的，他怎麼就剛好知道，孩子們在雪地裡推車呢？他還沒睡嗎？黑燈瞎火的，他從窗子向外看什麼？莫非他也像我一樣，時不時地向外張望，窺視著孩子們什麼時候回來？

想到這些，我不免覺得有點毛骨悚然，可轉念一想，他也沒傷害任何人啊。幸虧還是他看到了，幫了孩子們……

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某次偶然的機會，我在廣播的心理諮詢節目中，聽到一個人的自白。他說自己總有一種想知道別人隱私的衝動，並不是知道了人家的祕密，他就會做出什麼事。他從來沒做過任何損人的壞事，也明白不該去窺視別人，但他無法控制自己。窺探別人對他來說，就像吸毒上癮一樣。他真想擺脫這種病態，可他總是按捺不住，要去偷看人家窗內發生的事情。這樣做了之後，接踵而來的就是啃噬心靈的自責和愧疚，弄得他深陷苦痛，不能自拔。

從這個人的自白，我不由得想到了查理。我用一根看不見的線，將這個心理錯亂的自白者和行為詭異的查理，串成了一條繩上的螞蚱。可這樣的聯想是不是有些武斷、有些牽強？畢竟，查理是做保安工作的，或許這是保安人員特有的機警？

第一次得知查理在大學裡做保安，我著實吃了一驚。我無論如何也無法把查理的形象，與保安聯繫在一起。

聽先生講，他和查理曾經在一個長跑小組裡跑過幾次。他們那一夥兒有在大學裡教書的，也有做博後或研究員的，四、五個人，總是邊跑邊聊天，從體育到政治到日常瑣事，天南海北胡侃亂吹，無所不談。跑步使他們結為朋友，跑步也成為他們之間最佳的社交時段。可是查理才跟他們跑了幾次，就自動退出了，以後就一直是一個人形單影隻地跑。

我們這塊街區盡頭有很大一片草地，足夠附近高中學生同時踢幾場足球 和打幾場橄欖球。草地闊大空曠，從高高的路基和人行道順坡而下，漸漸成為平緩的一片蔥綠，在遠處與民房毗鄰的地方，高大濃密的橡樹排成一道屏障。查理就在這片草地上跑。他跑的時候也不穿鞋，光著腳板來回轉圈，還是像貓那樣弓著背，腦袋縮在肩胛骨之間，褐色頭髮亂蓬蓬地披散。他說光著腳板既舒服，又不會把草地踩壞。（中）