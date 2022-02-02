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長夜飛逝（四）

草白

她旁邊的曬席上，還晾著紅薯絲、野菊花、金銀花，散發出某種經過時間淬煉的甘甜氣息。老太太身後是野草蔓生的屋宇，窗和門扇都敞開著，張著大口子，哪怕大白天，裡面也一片黑漆漆。我猶豫著走過去，想著或許可以與她聊幾句。

沒等我走近，她已躲進後面的屋子裡，從裡面置換出一個鬍子花白的老倌兒，手裡握著一截還沒搓好的繩子。

我張了張嘴，沒吭聲。

「她耳朵不好，聽不見的。」老倌兒指了指屋裡頭包藍色頭巾的人對我說。他們是這個村子最後兩個原住民，其餘能走的都下山去了，走不動的已躺在後山墓園裡。

那天，我看著老倌兒搓繩，只見凌亂的繩線在那雙蒼黑、皺縮的手上，行雲流水般來去往返，轉眼間匯成無限結實的一股。如果在那裡面，我也有一根這樣的繩子，就不會那麼難熬了。

剛進去那會兒簡直度日如年，以入睡前最為難熬。周遭熟睡中的身體發出雜亂無章、充滿汙穢的氣息，比白日裡更為強烈，還有此起彼伏的聲音助威，好似緩慢的行刑過程。

香氣第一次出現時並無預兆。那晚，我躺在床上，就像被夾在兩座峭壁之間，動彈不得。我乾睜著眼，雙眼試圖穿過屋頂，去看上頭的星空，但什麼也看不見。我流著淚，睜大耳朵去聽，依然什麼也沒聽到。這世界空空蕩蕩，除了無盡的黑暗，什麼都沒有。

我知道如果一個人什麼也看不見、什麼都聽不到，離死也就不遠了。在那裡，每個房間裡都住著渾渾噩噩的人，眼神茫然、飄忽不定，這樣的人即使有一天重獲自由，也是行屍走肉。

那天晚上，我的身體像一具被拋下懸崖的屍體，在不斷的墜落中，越來越接近海、接近深淵和粉身碎骨。（四）

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