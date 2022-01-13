可我很快就意識到事情不對。雖然走的好像還是相同的路，可街景卻有很大的不同。我不明所以地揉著自己的腦袋，也許是剛才摔的那一跤，讓我的精神都出現了問題？

到了熟悉的車站，我下了車。南孝路的路牌還在，可我卻怎麼也找不到回家的路了。原本舊公寓樓所在的地方，現在成了一個市場。

我終於被徹底的恐懼感包圍了。我站在馬路上流眼淚的樣子，讓路人紛紛注目。我走進市場裡，認出了一個正在買醬菜的老太太是住在我們樓上的鄰居。

「楊奶奶！楊奶奶！」我趕緊過去，挽住了她的胳膊。

她轉過身來，甩開我的手，用看陌生人的目光看著我。

「你是誰啊？」楊奶奶說。

「我是茹蘭啊！你和我爺爺以前是同事，咱們兩家住上下樓，你不記得嗎？」

「你爺爺，你爺爺是誰？」

「茹鴻旭。」

「哦，你是老茹的孫女啊！」她上下打量我一番，「有事嗎？」

「我找不到我家了，我記得樓應該就在這裡，可怎麼變成市場了。」

「這裡一直都是市場啊，都十幾年了。」她說：「姑娘，你家到底住在哪裡？」

「就在這裡，我和爺爺、奶奶一直住……」

「姑娘你沒事吧。茹鴻旭和他的老伴都走了有七、八年了。你和他們一起住，難不成你住陵園裡？」

「什麼？你說什麼？」我又沒忍住，抓住了楊奶奶的袖子。

「姑娘啊，你是不是身體出什麼毛病了。要不然這樣吧，我領你去附近的派出所吧。」

我的腦袋昏昏沉沉，一時間也想不出別的辦法。

6

派出所裡，片警跟我核實了楊奶奶的話，我的爺爺、奶奶果真在八年前，就因為煤氣中毒，雙雙去世了。戶籍資料裡面顯示，我也壓根沒有什麼雙胞胎姊姊。我的父母則和我記憶中一樣，在我很小的時候就不在了。（七）