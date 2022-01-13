王幼嘉／圖

查理走了，癌症 。聽他的房東說，他拒不承認自己患了癌症，也不接受任何治療。

第一次注意到查理，是在一個寒氣逼人的早晨。天地間狂風捲著鵝毛，密密麻麻地自蒼穹爭先恐後潑灑而下。我向窗外望去，街道是一片冰天雪地，四處杳無人跡。忽然看到查理，在寒風呼嘯的雪地裡，孤伶伶地站著發呆。他微微仰著頭向遠處望去，任憑紛紛揚揚的大雪落滿全身，如同一尊白色雕像紋絲不動。

我心裡詫異，這樣的天氣，他呆呆地站在那裡看什麼、想什麼，又要做什麼？

查理住在街對面，是個五十出頭的單身男人，只在瑪麗的宅子裡租了一間睡房。衣食起居都極為簡單，夏天永遠穿牛仔褲和T恤，冬天就在T恤外加件羽絨服。他個子高䠷，走起路來常常像貓一樣，高高地拱起消瘦的脊背，腦袋縮在兩片肩胛骨之間，褐色頭髮胡亂地蓬著，兩隻胳膊用力向後彎曲，好像拖拉著一個隱形的重物。

他遇到過往鄰居時，總是低眉瞧著地面，從不主動跟任何人打招呼、即使你先問候，他也只是乾巴巴地回一聲「嗨」，面無表情，藍灰色的眼晴看向別處，給你一種漠不關心的樣子。可你又分明覺得，他那雙躲躲閃閃的眼睛，時時刻刻都在跟蹤和窺探著什麼。

查理有一隻黑貓，他和這隻黑貓形影不離。天氣暖和的時候，他常會出來遛貓。

一個夏天，先生帶女兒外出數日，參加州 裡高中學生的田徑賽，家裡只剩我一人。樓上、樓下幾間睡房和客廳忽然間顯得空空蕩蕩，到了晚上，難免心有惴惴。

那天傍晚，我正準備倒垃圾，剛把垃圾桶從車庫裡推出來，朦朦朧朧的暮色中，突然看到停在車道上的汽車 後面有個黑影晃動，似乎埋伏著一個人，鬼鬼祟祟，近在咫尺，嚇得我出了一身冷汗。

定睛一看，原來是查理。他像從地縫裡突然鑽出來的幽靈，半蹲半跪躲在汽車後面。身旁是那隻黑貓，四仰八叉地躺在水泥車道上，任由查理順著牠的肚皮摸撓抓弄。我驚魂未定，查理卻滿臉若無其事，仍舊一如既往，招呼也不打，專心致志地撫弄著黑貓，露出一副無辜的樣子。

另有多次，我正在家裡聚精會神做事，偶然抬頭向窗外後園望去，卻撞上查理的一雙眼睛，直勾勾、木呆呆地從窗外穿透玻璃刺進來。他竟敢擅自闖進我家後園，而且離窗那麼近，身旁還是那隻黑貓！當我和他四目對視時，他的目光迅速閃開，然後悄無聲息地帶著那隻黑貓溜走。

「這小子，他想從窗戶窺探什麼？」我心中氣憤，卻無法跟他理論。他若說他是到園子裡來找貓的呢？再加上還礙著鄰居的面子，也就不好說什麼，只是暗地裡更加戒備地提防著他。

新搬來的艾米也很快注意到查理的詭異，一次問我們：「查理到底是怎麼回事？」

我先生只是聳聳肩：「他就是個怪人，倒也沒見他做過什麼壞事。還是個讀書人呢，拿了個氣象學的博士學位。」

有這樣一個神出鬼沒的男人做鄰居，我難免為我上高中的女兒擔心。

女兒高中最後那個學年的冬天，也是一個大雪紛飛的周末，她和兩個要好閨蜜約著去朋友家派對。這兩個女孩下午就來到我家，把車子停在街對面不遠處的路邊，在家裡玩了一陣。傍晚的時候才結伴步行，去相隔幾條街外的一個男生家。

快到午夜的時候，她們還沒回來。大部分人家早已熄燈沉睡，街道寂靜昏暗。我開始坐臥不安。每隔十幾分鐘，就忍不住從門窗向外張望。外面的雪一直在下，而且越下越大，風捲著雪花在朦朧的街燈下旋舞，雪花早已覆蓋了所有的腳印，也覆蓋了停在對面的汽車。雪幕裡沒有一個行人，街上沒有一輛開動的汽車。除了旋舞的漫天飛雪和地上厚厚的積雪之外，我什麼都看不見、什麼都聽不到。（上）