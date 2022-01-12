晚上輸液結束，羅秋艷疼哭了，滿頭冷汗。她丈夫和表妹左一趟、右一趟找醫生。蕭醫生下班走了，值班醫生是一個用蝴蝶結在腦後把頭髮束起來的女醫生，相貌甜美、態度敷衍。

「蝴蝶結」站在床頭看了看：「鎮痛棒好像沒起作用。這樣，等明天讓麻醉科的人來看看，可好？你先忍一忍，可好？」

她一口一個「可好」、「可好」，不關痛癢的表情卻在說「不好也只能這樣，我反正沒辦法」。

羅秋艷吃力地從床上抬起頭：「你給我開點安眠藥，我要睡覺，讓我睡覺！」

「你全麻醉以後，不可以吃安眠藥。」「蝴蝶結」像是剛想起來似的，「我給你開點止痛藥吃，可好？」

羅秋艷欲哭無淚：「你給我開鴉片也行，只要能止疼，能讓我睡一覺，我難受死了。」

「蝴蝶結」開了最小劑量的止疼藥。兩三個小時藥效過去，表妹又把醫生找來，又開藥，折騰一夜。病房除了千千，其他人都沒睡好。

第十一天，一月十五日星期六

住院的第二個周末，沒有醫生查房，病房靜悄悄的。

早上來了一個麻醉科醫生，確定給羅秋艷的麻醉針沒有扎到位置，鎮痛棒無效。

羅秋艷沒有昨天叫得厲害了，問她還疼不疼，她苦著臉：「怎麼不疼呢！」

于佳靜躺在床上，被子蓋得嚴嚴實實，等到十點，還沒有護士來給她輸液。周末本來醫生就少，好容易逮到一個護士問，說去看看卻不見回來。最後還是陪護的乾媽坐不住了，到護士站去問，才得知于佳靜的帳戶上沒錢了。

「昨天不是通知你們交錢嗎？你們帳上餘款不夠藥水錢，藥房不發藥，我們拿什麼給吊水？」一個護士板著臉跟過來說。（二七）