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山那邊是海（全文完）

夏嫿

核酸檢測陰性結果的通知是第三天傳到的，徐思佩抱著多多，興奮得轉了幾個圈。她不曉得「吉人天相」的英文怎麼說，但腦海裡是這個詞。彼得一直在笑，聖誕節過後撕下的笑容貼紙，重新貼了回去一般。

徐思佩覺得這是個好機會，她故意用輕描淡寫的口氣說自己的離去打算。彼得靜靜聽完：「我的事情不屬於你考慮的範疇，你確定你那部分，提前告訴我就好！」

徐思佩忽然一陣失落，雖然彼得的反應和她預料的無差。

「現在正在普及疫苗，酒店、餐飲都在復甦，你的工作應該很好找的！」

「我爸媽不放心，每天和不一樣的人打交道，染上新冠的危險係數太大！」

「也可以再讀書深造。」

「再去讀書？」彼得的話猶如漆黑裡一根火柴劃亮的花朵。挺好的光明大道，尤其對目前形勢來說。或者，也許，徐思佩需要時間詳細考慮。

「那些你可以慢慢想清楚，我們出去慶祝，我帶你出海！」

「現在？出海？」這些詞又觸動了徐思佩，人生的意想不到是不是一浪接一浪？

等徐思佩看到彼得在租來的船上，動作熟練而又矯健地操作著，她反而見怪不怪了似的。柔和的海風輕拂她的亂髮，紐約越來越遠，變成了一張明信上的縮景。

「海的那邊是什麼？」徐思佩側臉問彼得。

「是山。」彼得繼續專心駕駛著船。

「山的那邊又是什麼？」她覺得彼得在敷衍，就故意扯著問下去。

「是海。」

「你確定？」

「當然！」

徐思佩笑了，忽然明白這就像人生，快樂的邊上是悲傷，悲傷的後面又會是快樂一樣。只要生命存在，一切永無止息，皆有可能……（全文完）

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