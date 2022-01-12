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中國式普篩極限？掐住北京咽喉的天津Omicron危機

阿茲海默症新藥 紅藍卡減少給付 只給臨床實驗病患

熾焰（六）

桑文鶴

等我看到那大到有整整一面牆的鏡子時，我也被驚到了。我和茹鈴兩個人，從頭到腳的樣子都被呈現在鏡子裡。這還是我第一次，同時看到我們倆站在一起的樣子。這鏡子不僅大，而且異常清晰，五官、皮膚、細微的神情的變化都看得一清二楚。

她從後面扶著我的胳膊，把腦袋搭在我的肩膀上，她的臉幾乎要貼上我的臉了。這個時候我注意到，她左臉上的那顆痣沒有了。

「咱們真像！」我忍不住說道。

她點點頭，然後這個時候，她在我的身後用力推了我一把，我整個人都向鏡子上撲了過去。就在我覺得自己肯定會撞碎鏡子，被碎片劃傷的時候，我卻似乎落進了一個全新的空間裡。

從地上爬起來，除了膝蓋有點疼以外，身上倒也沒有別的傷口。我定神一看，嚇了一跳，我怎麼又站在了剛才那面鏡子前面。回顧四周，整個房間還跟剛才一模一樣，唯一不同的是，茹鈴不見了。

「茹鈴！茹鈴！」我叫她，聲音越來越大，「你在哪？」

可整個房間裡除了微微發顫的我的聲音以外，哪裡還有任何動靜。

這到底是怎麼回事？我的心裡越來越害怕。打開門，我慢慢地走出去，醫院大樓的廢墟也好像和來時沒有什麼區別。我慢慢地從三樓下來，每下一層都會叫茹鈴的名字，可除了一隻突然跑出來的野貓外，什麼動靜都沒有。

她是什麼時候走的，為什麼連一聲招呼都不打？我氣鼓鼓地從醫院的大鐵門下爬出來，注意到鐵門上貼了一張公告。公告上寫著，還有兩周的時間，這裡就會被正式拆除。

我走到最近的公車站，上了回家的公車。（六）

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