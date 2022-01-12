薛慧瑩／圖

後來，這種平凡而奇異 的花卉被人炒到高溫 燃燒的狀態，人們像蟲草商追逐蟲草那樣尋覓它、像盜墓賊尋找墓葬群那樣搜尋它。所有遠郊、近郊的山體，適合蘭草生長的山地土壤，都被搜羅一空。很多年裡，再沒有它的蹤跡，連隱約的花香也聞不到了。

那天，她確信自己聞到的是「蘭花」的氣味，一股風馳電掣般的幽香。那是露天山林裡的地生蘭，而不是溫室裡奼紫嫣紅的人工栽培蘭。「蘭花」氣味的出現，好似在李九畹的職業生涯中，照進一道來自遠古的光線。她想起愛馬仕專屬調香師在日記中所闡述的觀點：塑造香水應該專注於原料，不要去想什麼比例。只有原料才能讓香水成形，而比例會於協調中自動建立。

或許，「蘭花」就是她苦苦尋覓而不得的「原料」，屬於東方人的鄉愁，就像國畫中的山水、樂器中的古琴。它聞起來不是花，而是溫暖，是一道乍然而至的亮光。它一會兒是清風、一會兒是明月，有時還扮演記憶儲存器的角色。李九畹意識到香料界早已遺忘這種清幽脫俗的花卉，誰讓它們的野生品種因過度採伐，瀕臨滅絕，而家養的香味又不及萬一。

孔子當年由衛返魯途中，聞林中幽蘭素淡的氣息，停車取琴，慷慨而歌，才有〈幽蘭操〉遺世。後來，即使大肆挖掘後，人們於某些時刻站在過去蘭草滋茂的山谷，似乎還能聞到隱祕花香。某個以蘭為命名的小城，其縣誌裡就有這樣的記載：「蘭蔭山多蘭惠，今蘭蔭不見生蘭惠。而春時登躡，往往有香氣惹人，咸以為異。」──即使蘭根已掘，花香仍揮之不去。

沒想到，這遙遠而瀕臨滅絕的氣息又回來了，真是恍如隔世。李九畹在林間躊躇，流連忘返，那氣息似有若無，沾染在枝葉間、瀰漫在空氣中，時時處處，宛如山林的呼吸吐納，就是無法找到花香源頭。

她上網一查，關於此種花卉的記憶，在各朝各代的人所記的《蘭譜》裡還存有一些，其餘的差不多淹沒於信息的汪洋大海裡。但強大的搜索引擎還是搜出了這樣的文章──〈蘭花局長為誰敲響警鐘〉，講述癡迷藝蘭的貪官將名貴蘭花做為贓物收受，因此遭受牢獄之災。

全國居然有很多這樣的「蘭花局長」，其中有位教育局 副局長名叫方九如的，出獄後隱居深山建造「蘭房」。某年冬天，他燒炭為蘭花取暖，引發山林火災。幸好，火勢並未蔓延擴大，但他還是被勒令拆除蘭房，並趕下山去。李九畹居然找到這位落馬官員關於此事的自述書，部分內容黏貼如下。

2

我不知自己怎麼來到這山上。

這一切很像夢。我的獄中生活也像做了一個夢。夢醒後，身邊人都不在了，親戚、朋友也離我遠去。街上行走的人就像綠化帶裡不合時宜的灌木植被，早已一茬茬更換過了。只有山上的一切照舊。空氣中有細碎的沙沙聲，可能是風，但一路走來，我並沒有感到風的存在。我只是下意識地行走著，在或平坦、或陡峭，或寬、或窄的路上，機械或笨拙地挪動著步子。通往山上的路顯然已經過整修，寬敞和結實了不少，大概走的人也更多了吧，儘管沿途並沒遇見什麼人。

從那裡出來後，我一直待在自己的屋子裡。每天，我坐在窗前，看見陽光從窗外經過，天亮了，天又黑了。門是關著的，窗子也是，就像屋子裡的人還沒有從那個地方出來。

這天，我打開房門，到這山上來。當看到那條長滿飛蓬草、蒼耳、寬葉白茅的小路，我才想起自己以前來過。它通往山坳那邊的村落。從前，那裡有十幾戶人家，人和牲畜的房子坡上、坡下擠在一塊。外牆由石頭與泥土砌成，裡面的牆壁和地板卻是木頭做的，門窗也是木質──都是就地取材來的。

第一次來這裡，還是三十幾年前。我和同事們一路翻山越嶺，到山頂已快中午。午飯是在學生家裡吃的。班裡有好幾名女學生都住在這村落裡，其中有一個叫海雲，另有一個叫嫦娥，那是我工作後帶的第一屆學生，還記得名字。

沒想到這一切說過去就過去了，就像書上經常說的「眨眼間」。眼前房屋的破敗程度讓人吃驚，好像有外力作用在它們身上，將它們完全摧毀。就在我失神的那一刻，雞叫聲忽然傳來。這聲音與在山下村落裡聽到的完全不同，更像是一種遙遠的回聲。

我注意到那排平房前面的空地上，一個包藍色頭巾的老太太正蹲在一張曬席前，木偶一樣擺弄著削了皮的野柿子。（三）