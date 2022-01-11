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住院（二六）

張幸

田原住院後積攢的鬱悶，終於有個人可以發洩了。

「哈哈，怎麼樣，還是男人心疼女人啊！」李長樂笑起來。

田原想說你扯到哪裡去了，想想好像也是那麼回事。

第十天，一月十四日星期五

「你們記住了，腹腔鏡術後吊五天水，開刀至少要吊七天水。」查房時，鄭主任對一幫實習醫生說。醫生們一聽田原月經未完，還是不理她。

于佳靜已是手術後第五天，原以為今天能出院，醫生認為需要再觀察一天。不巧趕上周末，估計最早下周一才能出院。

輪到七床羅秋艷手術。手術推車一來，全病房的人肅靜下來，看著羅秋艷像個殉道者一樣，爬上推車躺著。她丈夫和一幫親戚簇擁著，跟去樓上手術室了。

羅秋艷手術回來，一樣的雙目緊閉、臉色灰白。家屬中的三個男人平平地托著她從推車上搬到病床，護士們一擁而上，接管子、調試儀器，那氣氛仍讓田原感到緊張。

即使在肚臍眼以下要不了命，但手術就是手術，要麻醉、會流血，一刀把肚子切開，在裡面大動干戈。這可不是修指甲、燙頭髮、挖雞眼，做完了就能走，不滿意還可以重來。

七床邊圍了四、五個親戚，護士長不客氣地說：「你們留一個人就夠了，都圍在這裡，讓病人怎麼休息？」

留了一位濃眉大眼的表妹，羅秋艷丈夫帶著一幫親戚出去吃飯。

麻藥勁過去了，羅秋艷開始喊疼。開刀的傷口比腹腔鏡傷口大得多，肯定更疼一些，一開始大家都這麼想。後來羅秋艷的呻吟聲越來越大，表妹把蕭醫生找來。蕭醫生檢查了固定在床尾的鎮痛棒，說沒有問題啊，鎮痛棒止疼是很有效的，再等一會兒看看。（二六）

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