徐思佩縮在角落，臉埋在雙膝裡，哭得肩膀抖動厲害。

他聲嘶力竭地喊：「如果你是，我有可能也染上！」

「你怕什麼，你已經打了疫苗 ！」

「疫苗不是萬能的，而且抗體也需要時間生成，如果你真的染上，現在都沒有惡化……」

「那也不代表後面不惡化，還有好多的後遺症。我父母只有我一個女兒，一個希望……」

靜默讓空氣都死了一般。許久，彼得說：「我去預約做檢測 。」

檢測的地方有點距離，徐思佩沒有叫的士。她不願萬一情況發生，給無辜的人造成危險，彼得想法也一致。徐思佩推著彼得的輪椅，慢慢地在街上走著。午後的陽光很好，紐約的夏天又要來了，徐思佩只是希望他們不是在走向生命的盡頭。

走了一段路，徐思佩出了一身汗。汗出來，人舒服多了，她覺得面對的也沒有那麼可怕了。她掃見彼得稀疏的白髮，忽然生出相依為命之感。這場病毒讓他們相互帶給彼此的，到底是災難還是溫暖？

測試回來路上，徐思佩和彼得都不說話，彷彿一說話就會打破什麼。

從接到藥店留言開始，徐思佩在屋裡戴口罩 ，也逼著彼得戴。彼得不以為然，認為如果已經染上，再戴為時已晚。徐思佩堅持著，感冒還有交叉相互感染之說呢！

彼得不再爭辯，還給多多弄了口罩。多多不習慣，不停地抓撓下來，彼得又給牠戴上。他們不厭其煩地鬧著，徐思佩一旁看著心思恍惚。

等待的時光慢如蝸牛前行，她反覆地問彼得：「我還有機會見到我爸媽嗎？」說時她詫異自己無雨也無晴的口氣。

「當然！」彼得不看她，彷彿在回答「今晚要不要吃飯」。徐思佩不知道他眼裡是否有恐懼和猶豫。（一七）