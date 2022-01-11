我和因不幸命運而被迫分離的雙胞胎姊姊一周一次隱祕的約會，就像是一道光，照進了我乏善可陳的人生裡。

5

很奇怪的，我們倆誰也沒有提出過，要把約會的地點換到別的地方，而且我們似乎誰也沒有想過，要在醫院外面的世界裡，與對方發生任何聯繫。也許我們兩個人都心知肚明，家族恩怨像兩塊巨石，僅憑我們兩個人的力量是搬不動的。我們只是兩隻小螞蟻，在巨石的縫隙裡爬行時，機緣巧合才遇到的罷了。

「想不想去看看爸爸以前的辦公室？」再一次見面時，她問我。

「你是說爸爸、媽媽初次見面的診室？」我問：「可是那裡不是上了鎖嗎？」

「我弄到了這個。」她舉起手裡的一截細鐵絲。

「你會撬鎖？」我吃驚地問她。

「跟電影 裡學的。」她笑咪咪地說，「試試看吧！」

我們倆一起上到了三樓。舊診室門口，她彎著腰搗鼓了一陣，門竟然真的開了。她轉過身來，衝著我做了一個鬼臉。

推開門，這裡和我想像中一點都不像，倒更像是個標本陳列室。木質的架子上擺著好多大大的玻璃瓶，泛黃的玻璃瓶裡有渾濁的大概是藥水之類的東西，可也看不出來裡面具體有什麼。整間屋子裡泛著詭異的氣息。

我用手扇了扇面前起塵的空氣，問茹鈴：「這是爸爸以前工作過的地方？會不會弄錯了？」

「不對啊，舅舅跟我說的地方就是這裡啊。」她有點惱火地撓撓頭，又往房間深處走了幾步，突然驚喜地喊：「茹蘭，你快來看，這裡有一面大鏡子！」

我完全不明白鏡子有什麼好稀奇的，但還是繞過高高的木架子，走了過去。（五）