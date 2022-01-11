薛慧瑩／圖

它是森林和松木氣息的混合，花卉與其根、其葉氣息的雜糅，冷淡、苦辛、凜然，如萬里長空、如雪後大地，如星光渺遠、御風而行。

此去經年，那個叫聖修伯里的飛行員，漸行漸遠。李九畹的少年和青年時代也如邈邈花香，一去不復返。

有一年冬天，李九畹對「午夜飛行」的迷戀忽然無疾而終，她甚至喪失了對任何香水的興趣。相反，她從陽光、空氣、雨水、泥土、森林等日常氣味中，體驗到某種堅固的恆久性。她想起小時候的暑假，被父母送往鄉下親戚家，盛夏的早晨，她躺在床上，微風送來田野的氣息。那是她聞過很多氣味後，仍然記得的氣息。在那裡，所有氣味都自動生成，遵循自然界最古老的配方。

香料專業畢業後，李九畹進入國內頂級的食品公司，研究食物香精配方及應用，目的在給消費者創造誘人的香味，滿足進食之外的各種慾望。在這個物質極度富足的年代，人們進食的理由雖然五花八門，但很少因為飢餓本身。公司所在的團隊屬業內頂級，他們對食物香精所暗含的微妙處和幽深處瞭如指掌，所調配的產品除成功激起消費者的進食慾望外，還讓人感到滿足與心安。

有一天，他們接到某公益組織轉來的任務，為厭食症患者調配一款食物香精配方，以挽救瀕臨絕境的人。這個任務的難度在於如何確定香精配方與精神狀態之間的關系，但所有人似乎都將此常識忽視了，不約而同流露出罕見的亢奮之情，好像某船舶生產公司忽然接到訂單，要專為患暈海症的人設計一艘大船──而那些不知天高地厚的設計者居然認為自己可以辦到。

他們迫不及待地展開行動，儘管還是常規的那些，或調查採訪、或心理溯源、或研製小樣，但心裡的感覺完全不同。經過數月潛心調配、反覆校驗，樣本和實驗結果出來後，大家倒漸漸冷靜下來。不僅沒能激發厭食症患者的食慾，似乎還讓他們產生進一步的抗拒情緒，彷彿誘惑越深，反誘惑的能力也越強。

厭食症的病因並非來自對食物本身的厭棄，而是對發胖結果的提前感知，讓他們產生不安和恐懼心理。香精設計者要做的就是，如何讓患者腦海裡負責感知後果的神經迴路徹底鬆懈下來，愉快地接受食物進入口腔和胃囊，宛如吸入一股子來自遠古的清新之氣。

工作仍在緊張進行當中。他們繼續從植物、瓜果及花卉中，收集提煉各種香精成分，以備不時之需。同時，也在網上搜羅各種氣味故事以激發靈感。李九畹發現真正有益身心的氣味都藏在自然深處、藏在四季的更迭之中，儘管它們氣息微弱、難以攝取，卻深微精妙，理應成為最原始、最樸素的素材。

此後，李九畹有意識地深入季節內部，感知深林草木的自然之香。她去湖畔散步、古寺夜遊，還去一些人跡罕至的村落裡尋找靈感。她收集潮濕的落葉、乾燥的樹枝、松塔、覆盆子、白菊花、疏鬆的泥土、熟透的柿子果，任何散發出新鮮而微弱氣息的東西都成為她的藏品。那些亙古以來便已存在的氣味，如今因為她的著意探尋，從大山的皺褶、湖水的漣漪、村落的殘垣斷壁中，絲絲縷縷，飄蕩而出。

在此場景中浸潤越久，李九畹越能感受到氣味的層次感以及流動性。城市裡的氣味很脆弱，受制於溫度、風、光線、聲音等各因素的作用。氣味在山裡明顯要穩定得多，也純粹得多，似乎自然才是最高明的「調香師」，它早已將一切調配妥當，只要原封不動、和盤托出就好。

李九畹乾脆在山中民宿 住下。一日清晨，她在一陣鳥鳴聲中醒來，推門而出，眼前一片白茫茫，深秋的露水沾染在草葉上，閃爍發亮，各種氣味強烈而醒目。她的心頭被一種從未有過的情緒感染，似乎只要一走進那個世界，就能將氣味王國裡的所有藩籬一一打通，最終與心靈相接。

此後，她根據太陽在黃道上的位置移動，在深林、山野、溪澗之間漫走，遊蕩於人群之外。驚喜於某個春日午後現身。那一刻，天地寧靜，人世紛擾隨風而逝。她確信自己聞到了傳說中的香氣。它們消失多年，忽然穿越而來，好似好友久別重逢。它的結構是山水的結構，調性是木質調。它是傳統氣味，老而彌久的氣味，也是日月山川、深林沃野所散發的氣味，讓人如飲甘泉、如沐春風。

在李九畹的記憶裡，蘭花已消失多年，它們存在於她外祖母的記憶裡。那個年代出生於鄉野的孩子，在山巖上攀爬時，曾聞過它的氣味。（二）