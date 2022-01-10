十二歲的孩子大部分成語都能填出來，偶有不會的就問田原。

昨天，千千在床上喊：「阿姨！阿姨！」

于佳靜說：「這裡三個阿姨呢，你喊哪一個？」

千千用手一指：「我喊九床阿姨。」

羅秋艷說：「那你應該喊九姨。」

于佳靜說：「喊九姨太，我們三個是七姨太、八姨太、九姨太。」

大家笑，說于佳靜已經完全恢復，可以出院了。

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千千是開刀的，手術前曾跟田原說：醫生講我的手術最好做，身上除了骨頭就是皮，開刀縫針很容易。

再容易也是手術，現在千千像放了氣的皮球，癟癟地躺在床上，沒有了生氣。

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李長樂拿著一束花進來了，田原怔了一下，差點沒認出眼前的小胖子。

「我要不生病，是不是還見不到你？」田原起身，披上外套下了床。自研究生院畢業後，就沒見過面。當年兩人在學校食堂常在一起吃飯，後來合作寫論文──其實是你的論文掛上我的名字、我的論文掛上你的名字，這樣每人的發表論文就多了一篇。那時他並不胖，畢業兩三年沒見，他的臉像發麵一樣圓起來了。

「看來我來早了，你還活蹦亂跳的。」李長樂貌似遺憾地壞笑，把花放在窗台上。

「你非要等我不省人事才來？」田原從床頭櫃裡掏出幾個橘子，遞給他。

「你不是進來好幾天了嗎？我以為你該出院了。」

「都一個多禮拜了，現在還真不知道什麼時候能做手術。」田原提起就氣不打一處來。

「醫生怎麼說？」

「醫生凶著呢！女醫生比男醫生更凶。剛進來都要找女醫生做手術，現在都想找男醫生做──我的床位女醫生還給我打錯針了。」（二五）