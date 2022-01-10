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金球獎影帝影后出爐 「犬山記」奪大獎

山那邊是海（一六）

夏嫿

彼得和多多都嚇了一跳，多多跳了下來，奔向徐思佩喵喵地叫著。彼得說：「你忘了帶手機出去，我打了電話。」

晚上雨更加大了，打在窗上，響聲刺耳，間或還有陣陣響雷。徐思佩輾轉反側，農場工的招聘信息都過去很久，可能招夠人了，那是不是再看看短期工？多多回來了也好，或者乾脆把多多托運回國，就是不知道運費有多貴。

第二天彼得等早飯的時候，徐思佩沒有起來，她發燒頭疼得厲害。彼得和她都認為，是找多多時淋雨感冒了，也都不在意，吃了退燒藥，休息幾天就好。

彼得還嘗試著熬了點粥，徐思佩覺得那粥讓他們之間的情誼頓時昇華，多了患難與共。夜裡靜靜地聽彼得說年幼的故事時，她又想起來爺爺。

徐思佩發燒溫度不高，但是始終不見徹底好轉，折騰快一周了，彼得建議去看醫生。她含糊地應著，她的醫療保險也沒有了，看醫生的價錢會是天文數字吧！

徐思佩依舊昏昏沉沉地睡，迷糊間電話響了，彼得沒接，電話轉成了留言。她聽得很清晰刺耳的留言，是彼得那天打疫苗的CVS藥店打過來的，說彼得去打針的時候有同在的發現了新冠陽性，他們屬於親密接觸範圍，建議他們也去做測試。

徐思佩蹭地一下跳起，飛奔到電話邊，重新再聽了幾遍留言。她覺得渾身都涼透了，到了後疫情時代，在開始全民疫苗、邁出家門時，她卻染上新冠。上天為何這樣懲罰她？

「只是說讓去測試，你怎麼確定染上？」彼得的臉和聲音依然平靜，他想把輪椅移到徐思佩身邊。

「不要靠近我，還有可能不是嗎？我都發燒好幾天了！」（一六）

疫苗 醫療保險 疫情

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