薛慧瑩／圖

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很多年後，那些泰初的氣味和古老的書籍正在人們的世界中逐漸淡去。儘管過往之物與現代人的生活漸行漸遠，然它們還會於某些時刻剎然相逢，宛如電光朝露，轉瞬即逝，留下悵然和回望。

「調香師」的種子萌芽於李九畹十六歲那年夏天，這一切源於與《小王子》的乍然邂逅。她還記得那個悶熱的午後，處於初中畢業後漫長的假期裡，頗有些無所事事。那本書大概還是她母親或外祖母時代的讀物，在家中書架上蒙塵已久。她還以為是本圖畫書，在她成長的年代，總被各種畫有彩色圖片的書籍所吸引。深藍色封面，一個男孩站在一座開滿玫瑰花的星球上。

她翻開書頁，馬上就被第一句話牢牢吸住了。這是一種奇怪的力量，就像溺水之人越是掙扎，陷得越深。「當我還只有六歲的時候，在一本描寫原始森林的名叫《真實的故事》的書中，看到了一幅精彩的插畫，畫的是一條蟒蛇正在吞食一隻大野獸」，從此一發而不可收。

她不僅收齊市面上所有版本的《小王子》──布面的、軟皮的、精裝的，有中英文對照、中法文對照、看不懂的法文原版等，還搜羅到《玫瑰的回憶》一書。它由飛行員的妻子龔蘇羅‧德‧聖修伯里撰寫，字裡行間有一團火焰忽上忽下，讀得人窒息不已。

夏天結束時，李九畹家窗外的薑花和梔子花仍持續不斷地散逸出音樂般的甜香，它們在窗子內外飄蕩，微風還將它們送進李九畹的夢境裡。後來，她的興趣由沉悶壓抑的文字，逐漸轉移到飄忽不定的氣味上，也不是毫無緣由的。

升入高中後，李九畹在講述天體知識的物理課和元素構成的化學課上，經常恍恍惚惚，神遊天外。《小王子》被束之高閣，它早已化做夢中場景。夾藏在教科書裡的課外讀物，變成《香水指南》和《香水瓶》。

到了第二年春天，李九畹的志向變成當一名像雅客‧嬌蘭（Jacques Guerlain）那樣的「調香師」。這位嬌蘭家族的第三代傳人，奉行極簡主義，隱居家中，潛心製造香水，生平事蹟鮮為人知。人們只能從他留下的「一千零一夜」、「蝴蝶夫人」、「藍調時光」等經典之作中窺其風采。

吸引李九畹的卻是他的「午夜飛行」，這依然與《小王子》有關──這是調香師雅客‧嬌蘭向好友兼飛行員聖修伯里的致敬之作。彼時，這位勇敢的人已駕駛飛機，消失在茫茫夜空之中。另外，「午夜飛行」有一個更為雋永的名字──「長夜飛逝」，李九畹不知道飛行員的遺孀有沒有使用過該款香水，這大概是世上少數可以安慰她的聖物之一。

李九畹因「午夜飛行」而生的夢想維持到高中畢業，並延續至今，哪怕最終只成為香料行業的從業者，離「調香師」這一職業少說也有十萬七千里。李九畹仍然念念不忘「午夜飛行」，儘管這款五十六毫升容量的香水早已絕版，只在歷史博物館 中做展覽之用。

有段時間，李九畹相繼迷上愛馬仕的「大地」、「尼羅河花園」，馥馬爾的「夜色玫瑰」、「貴婦肖像」以及祖馬龍的「鼠尾草與海鹽」、「英國 橡樹與榛果」、「藍色風鈴草」等，還有「巴黎世家」、「穆勒」等品牌也在她的涉獵範圍內。那些年，她像個對香味不知饜足的人，在氣味的王國裡橫衝直撞。但她認為自己最愛的還是「午夜飛行」。

李九畹共收藏過三款「午夜飛行」，它們分別是七點五毫升傘形瓶香精版、在二手市場上以歐元購買的中古款以及國內專櫃一百毫升簡裝版edt，但她總覺得它們與五十六毫升的最初版本相去甚遠。

以下是它的文字配方──一張充滿夢幻氣息的香味地圖。面對它，李九畹時常陷入冥想狀態，宛如面對古人類文明遺跡。

香調：木質調

前調：橙子、橙花、白松香、橘子、香檸檬、水仙花、檸檬

中調：醛、鳶尾花、水仙花、香草、紫羅蘭、康乃馨、茉莉、玫瑰

尾調：香辛料、檀香木、麝香、鳶尾根、橡木苔

每次於不同時間捧讀這張香味配方，李九畹總能在記憶中，搜尋到異於往常的氣味。它們可用「柔和、粗獷、生硬、青澀、濃烈」等不同維度的詞語來形容，但又不限於此。濃郁的木質香調中，混雜著花香與香辛料，不甜、不清新、不溫柔。與一般香水不同的是，它聞著幾乎無明顯的前調、中調和尾調變化，或者說，所有這些氣味一直貫穿始終，不過是或濃或淡、忽左忽右。

橙花的淡、松香的冷、紫羅蘭的甘甜、橡木苔的柔滑以及鳶尾的輕盈……這些氣息的片段組合誕生的卻是美妙的人造之物，宛如上乘的藝術作品。（一）