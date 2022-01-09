有的事情緩緩展開，走向都是既定的，雖然選擇路線會有點不同。徐思佩想清楚了，如釋重負一般。春天來了，農場短季工人需求挺大的。自己正好賺點機票錢再回國，或者還可以打好疫苗 ，那樣回去的步驟可能減免許多。

可是不知為什麼，她卻無法開口跟彼得說她的打算。就如彼得從來也沒告訴她，他女兒其實已經給他在連繫養老院 。

徐思佩陪彼得去打新冠疫苗的時候，她覺得在拉開離別的序幕。老頭有疫苗就有抵抗力，去養老院的阻礙就不存在。彼得的女兒是對的，彼得在那裡會得到更好的照顧。

那麼多多呢，多多怎麼辦？徐思佩忽然覺得，當時領多多回來是個錯誤，好心地幫助多多，沒準會變成對多多更深的傷害。

彷彿有心靈感應一般，多多是不是知曉了徐思佩的為難？那天等他們回來，多多不見了！徐思佩裡裡外外地尋找著，多多應該是從紗門的破洞溜出去的。她很後悔，當時想著人不在家，又挺暖和的，就開了陽台玻璃門透透氣。

徐思佩跑出去找多多，不知什麼時候開始飄雨，細細密密的。等她覺察到，身上都濕了大半。昏黃的路燈下，雨絲紛紛揚揚，是所有故事裡離別的場景。徐思佩仰起頭深呼吸了幾口，春天的氣息揉進了空氣裡分外清新。她決定放棄了，或者多多會找到比他們更好的主人。

徐思佩回公寓的路上，想著正好一道跟彼得說，她的離去和多多一起。當她推開門，發現多多正安靜地躺在彼得的懷裡，和彼得一起看電視。

「多多回來了，你為什麼不告訴我？」徐思佩大喊大叫。（一五）