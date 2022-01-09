時間的另一邊（全文完）

二號電腦說：「是有點熱。那個新來的傢伙一直都怪怪的，從來不吭聲。」

第二天早上，一名僱員發現他的電腦壞了。

「奇怪。這台電腦很新的。」

人類看到的只是計算機的故障，而不是它們按照自己的意願停止工作。

9 三個旅人

三個旅人從不同的地方來到同一個村落。

A從海上來，他看到這裡住著很多人，隨便喊了一個居民。

「這位大哥，請問最近的餐廳在哪裡？」A問。

「餐廳？餐廳是什麼？」居民說。

「花錢買東西吃的地方。」

「哦！這裡沒有人花錢買東西吃。不過你要是餓了，可以到我家吃。」

「不用了，多謝。」A倒不是不想吃，而是害怕自己被綁架。

這裡的人都這麼熱情嗎？A想著，見到前面來了兩個路人，想再去問問看。

「樂樂再見！」

「樂樂再見！」

A看到兩個路人互相道別，往不同的方向走去。他很納悶，難道這兩個人同名，都叫「樂樂」嗎？

他鼓起勇氣，走上前去問往他這邊走來的人，最近的餐廳在哪裡。得到的答案還是沒有餐廳，不過可以去他家吃。

A謝絕了邀請，並沒有把這種邀請理解為這裡的習俗，反而更加害怕了。他決定趕快離開這裡。

「樂樂！」A回頭看，有人正向他走來。

「天啊！這裡的人好奇怪啊！管誰都叫『樂樂』嗎？」A加快腳步，頭也不回地往前走，直到他認為走出了這個村落。

B從山上來，他一來就看到這裡有一個小茅屋，心想裡面住的是這裡唯一的居民。但是他並沒有打算停留，緩慢地經過小茅屋。

茅屋裡走出一個人，向B做了合掌的動作。B也做了相同的動作回應，繼續上路。

C從沙漠來。他連小茅屋都沒有看到。（全文完）