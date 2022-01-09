吳孟芸／圖

聽見她這樣說奶奶，我有點不高興。可還不等我開口，她又說：「她一定跟你說了很多媽媽的壞話，還說爸爸的死都是因為媽媽，對嗎？」她盯著我。

「看你的表情，就知道一定是這樣了。她那樣說，你竟然也信了？」她哈哈大笑了起來，「你還真是單純。」

「你，你真的是我的姊姊？」我的聲音有些微微發顫。

「你不相信？你好好看看我，你覺得這世界上，會有長得這麼像你的陌生人嗎？」她把臉湊得更近了。

我望著她，真的是太像了。除了她左邊的臉上，長了一顆我沒有的黑痣外，幾乎所有的都一模一樣。

看來，我不相信也不行了。

「好吧，就算咱們真的是姊妹，可你又怎麼會出現在這裡？」話一出口，我意識到，這個問題我剛剛好像已經問過了。

「和你一樣嘍。」她又笑了，「來這裡追悼媽媽的青春時光。她應該就是在這裡遇到爸爸的。」

「你怎麼知道我來這裡的原因和你一樣？」

「因為咱們是同卵雙胞胎啊！你沒聽說過嗎？雙胞胎都是有心靈感應的。」

我不置可否。

「你和媽媽住在一起？」我問：「她還活著？」

「她早去世了，我現在和舅舅、舅媽一起住。」她說。

「舅舅？」我的腦海裡浮現出一個凶神惡煞的地痞流氓的形象，「他對你好嗎？」

「好啊，為什麼要這樣問？他可是媽媽的親哥哥。」

「奶奶說他好吃懶做，還賭博。」

「那是騙你的啦。舅舅在工廠上班，每年都是『先進工作者』。舅媽在書店 工作，人也很溫柔。」她的表情變得很嚴肅，「他們兩個為了我，甚至都沒有要自己的孩子。」

「那奶奶為什麼要那樣說？」

「還不是為了給她自己脫罪。把錯都賴在別人身上唄。」

「你說這話是什麼意思？」

「當年她一心想攀高枝，想讓爸爸娶一個富家小姐。爸爸、媽媽本是青梅竹馬，可奶奶卻嫌棄媽媽父母雙亡、家道中落，只有一個當工人的窮哥哥，所以把爸爸、媽媽硬生生地拆散了。甚至媽媽懷著孕，哭著跪在地上求她，她也不為所動，說了很多難聽的話，還逼著媽媽去打胎。這些你都不知道吧。」

「你胡說！這不可能！」

「後來爸爸和媽媽搬去了別的城市生活，打算一切重新開始，可她還是不打算放過這對苦命的鴛鴦，找了地痞流氓天天去糾纏他們，就是想拆散他們。爸爸慌不擇路地跑開的時候，被車撞死了。媽媽大受打擊，在醫院裡難產去世了。我們兩個本來被舅舅收養了，可奶奶帶著親戚過來鬧。舅舅這邊勢單力薄，沒有辦法，只能把兩個孩子中的一個給了奶奶，那就是你。」

「你為什麼要告訴我這個？」我問她。

「因為這些都是事實。你也不想一輩子都被蒙在鼓裡吧。」

「那我怎麼知道你說的是真的？」

「你自然可以不相信。但是你想一想，奶奶告訴了你舅舅是壞人，可事實上他對我很好。如果他知道我見到了你，肯定會叫我帶你回家，他一直念叨著你。」

「你住的地方離這裡遠嗎？」

「在西郊，坐車大概一個小時的樣子。你呢？」她問我。

「坐公車大概十站路，就在南孝路那裡。」我說。

「那你待會有什麼打算？」她問我。

我搖搖頭。

她看了看腕上的手表：「我下個禮拜的這個時候還會來這裡，今天出門太快，忘記帶紙錢了。下個禮拜的這個時候，你有空嗎？」她問我，「咱們如果可以一起祭拜父母，我想他們在九泉之下，一定會開心的。」

「在這裡嗎？」

「是啊，我覺得在這裡比在墓前還要合適。他們那麼相愛，死後都不能被葬在一起。這裡是他們初識彼此的地方，而且我聽說這裡很快就要被拆了，這也許是最後的機會了。」

我想了想，然後說：「好吧！」

她笑了，眼睛彎起來的弧度都和我的一模一樣。

她伸出手來，「那好，咱們約好了，下周同一時間，還在這裡見。」

我點點頭，和她握了手。

「這是咱們兩個人之間的祕密，你別告訴別人。」

「當然。」

她衝著我招了招手，然後轉身下了樓。

我在原地愣了好半天才回過神來，捏一捏臉蛋，有痛感。自己果真並不是在做夢。我順著來時的路出去，已經不見她的蹤影。

茹鈴。我的雙胞胎姊姊。

4

奶奶生氣的時候常常會罵我，說我和那個妖精長得一模一樣。我想像著那樣一副場景，我和茹鈴兩個人一起出現在奶奶面前，兩個人都長得像媽媽。不知道面對兩隻妖精的奶奶，會不會被氣暈過去。那樣的想像讓我笑了出來，卻惹怒了正在我面前吃飯的奶奶。

「好好吃飯，笑什麼笑。有什麼好笑的。」她手裡的筷子敲到了我的頭上。我什麼都沒說，奶奶的怒火常常來得莫名其妙，我早已經習慣。

晚上入睡前，我在黑暗裡想起茹鈴，想起她口中堅毅又溫柔的舅舅、舅媽，想起我那如茱麗葉一般，美麗又命運多舛的媽媽。我又陷入幻想裡去了，不知道如果當年被留在舅舅家的那個孩子是我，那我現在的生活會是怎麼樣。

又到了周末，我按照約定，在已是廢墟的醫院裡見到了茹鈴。

「你想不想看看爸媽相遇的那個房間？」她問我。我們剛剛在樓前面的空地上，為父母燒完紙錢。

我跟著她上到了三樓，她指著走廊盡頭的倒數第二間房門，說：「應該就是這裡。」（三）