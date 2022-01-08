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毛澤東兒媳婦劉思齊逝世 享年92歲

德州老媽怕遭同車確診兒子傳染 竟塞他進後車廂

住院（二三）

張幸

大家相視而笑，感覺有點解氣。

于佳靜小聲說：「這當媽的也放心，這麼小的女兒住院，她還去出差，到現在一面都沒露過。」又壓低了聲音：「聽說她爸媽要離婚。」

「這你也知道！」田原簡直服了她。

「我乾媽女兒跟她爸爸一個廠。我還知道她家住在哪兒，跟你在一個新村。」

于佳靜提高嗓門：「千千，你家是不是住在西園新村桂香里九十八棟七○六號？」

一屋子人都聽見了，千千爸急眼了：「我回去就搬家。」

千千嚷：「爸爸，我要吃炸雞。」

「你明天手術，還吃炸雞？等下醫生又來罵你！」千千爸虛張聲勢。

「我不要吃醫院的飯嘛，好難吃。」千千推著她爸，「你去買嘛，要肯德基的。」

千千爸滿心不情願地起身，到醫院附近的肯德基買了一盒炸雞回來，小姑娘湊在床頭櫃上，吃了一肚子油汪汪的雞翅、雞腿。等一會兒再吃瀉藥，夠她受得。

第九天，一月十三日星期四

早上查房，醫生們問田原完了沒有。田原說沒完，但是出血量很少，醫生便又轉身不再理她。

千千手術結束，推出來像睡熟了一樣，只是面色蒼白。

下午，千千眼睛還是閉著，手裡拿著一個帶繩的彩球搖晃著玩。窗台上水瓶裡養著賈阿姨送的花，田原揪了一朵花插在千千的床頭：「千千，還疼不疼？」

千千閉著眼點頭。

千千媽終於趕在手術前出差回來。千千媽是個秀氣的上海人，言語舉止文靜有禮。千千爸爸也秀氣，但那秀氣加重了他小門小戶的小男人勁兒。

田原留心看，千千媽在時，千千爸就不在了，兩人好像沒有什麼交集。（二三）

肯德基

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本次主題：港式美食

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