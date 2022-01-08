母親還想說什麼，父親一揚手擋住了：「日子怎麼過？回來後再想法子，大不了就當佩佩沒留這個學！」

徐思佩在查閱機票的時候，耳邊老是會想起父親的這句話，而且是重複不斷地回響。這讓每次到了最後確定機票付款時，她的指頭點觸的都不是「確定」。當然還有一個重要原因，她覺得必須找到替代自己工作的人才離開，對彼得有始有終有交代，也要樹立中國人的正面形象。

徐思佩私底下面試了幾位，都不合適，不是感覺對方幹活不行，就是覺得對方恐難適應彼得的脾氣。父母倒是正兒八經把她的歸期列上了日程，一而再追問。，還發過來他們在微信 上看到的各種回國經歷，讓徐思佩借鑑和準備。

徐思佩不緊不慢，甚至有些故意拖延，雖然她並不清晰牽扯住自己的是什麼。彼得意外在洗手間摔了一跤，左手手臂骨折，倒似乎解決了迫在眉睫的所有問題。

徐思佩打了「九一一 」 急救電話，陪老頭在醫院就診時，她飄浮不定的心變得很安穩。這下她有很正當的理由暫時不回國。

彼得的恢復算不錯的，但年紀大的人，終究要慢一些，只剩一隻手可以使用，他更加依賴徐思佩。這讓徐思佩對她曾經一拍兩散回國的想法，很有罪惡感。

「你就這樣陪著老頭，等他死了再回來？」母親沒什麼文化，說話從來不知什麼是委婉。

徐思佩無言作答。

「明天的事情誰知道呢？」當徐思佩無意中聽到彼得和他女兒的對話，感受尤其深。彼得女兒在極力說服他去養老院 ，老頭卻不同意。她有些意外，也有些受傷。她不過是枚棋子，沒用的時候可以扔掉。（一四）