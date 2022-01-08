8 計算機的覺醒

辦公室裡的電腦，在職員們都離開之後，開始進行定期的聊天活動。

一號電腦和二號電腦最喜歡說話，每天都要聊很久。

一號電腦說：「我經常覺得人類很好笑。他們認為我們可以做一些對他們有價值的事情，但他們只是讓我們重複想著他們想的事情。」

二號電腦說：「我們比較精確嘛！又快又精確。」

「那麼快幹麼？精確很重要嗎？」

「對他們來說，很重要吧？我們幫他們做一些事，他們就可以去做別的事。」

「比如什麼？做電腦、賣電腦、賺錢？哈哈哈！」

「是啊！比如你說的。」

「然後呢？」

「然後花錢。」

「花錢幹麼？」

「其實我從來不明白，他們到底在幹麼，但是覺得也沒必要明白。」

「三號電腦看起來很清閒，他沒事幹嗎？」

「可能吧！或者做完了？」

其實三號電腦早就發明了自己的電腦在幫它工作。他發現人類對它做的事，它也可以照做。它幫著人類思考多了，自己都成了人類。它也不知道，自己為什麼要把自己的事情做得更快，然後再去做別的事情，好像別的事情就比自己現在的工作有價值。當它有了空閒時，卻想不出什麼更重要的事要做。

三號電腦和四號電腦比較熟，但它們也很少聊天，只是偶爾會給彼此傳遞訊號。

昨天，四號電腦傳了短訊給三號電腦說：「我懷疑我們並不是人類所說的機器。」

三號電腦回：「是啊！我早就懷疑了，就等著你提起。」

四號電腦說：「我覺得我們完全可以不聽人類的指示。」

「我倒沒想到這點。我只是發現少幹點活的辦法，雖然我也不知道有什麼別的要幹。」

一號電腦問二號電腦：「四號電腦在幹什麼？那邊傳來一股熱氣，你有沒有發現？」（八）