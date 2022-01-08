吳孟芸／圖

說完這句話，奶奶關上了檯燈，屋裡漆黑一片。我能聽見爺爺沉重的喘息聲，原來他也一直沒睡。

我在黑暗裡摸索著，走回了自己的房間。腳撞到了門框，眼淚溢出了眼眶，卻不是因為被撞痛的腳趾。我只是感到如此的難過，為了父親、為了母親，也為我自己。如果真的如奶奶所希望的那樣，父親和母親從未相遇，他們在各自的人生路上行走，從無交集，那麼，這世界上就不會有個我，我又該在哪裡呢？

2

我知道爸爸工作過的醫院在綠野路，它曾經的名字是川敏區第一醫院。幾年前醫院搬去了南邊新區的新址，新址主診區的大樓更高、更大，住院部也更氣派了。

我曾經路過那裡一次。一個中年男人開著車進入醫院，門衛見了他，熱情地叫他李主任。他看起來和我爸爸的年紀差不多。如果我的爸爸還活著、如果他沒有遇到過媽媽，那他會不會就是這樣，開著氣派的車，每天去高高的醫院大樓裡運籌帷幄、救死扶傷，是名受人尊敬的主治醫師。

我出神的神色出賣了我，讓我看起來很可疑，趁門衛過來盤問我之前，我快步離開了那裡。我知道，不管這裡多麼忙碌、、多麼重要，它卻和我的父親沒有半點的關係。我父親從醫的那幾年，他從大學畢業直到遇見我母親時那幾年最意氣風發的時光，是在綠野路的舊址裡。

我的學校離那個舊址不遠，搭公車回家的路上總會路過那裡，但我卻從來沒有去過那個舊址。起先，那裡一直荒廢，直到最近報上登了消息，說那裡已經被一個地產商買下，將會蓋起新的住宅高層。想到這個地方將很快如同我的爸爸一樣不復存在，我的心裡很是傷感。我決定去那裡看看。

我在周末回家的路上，提前下了車，沿著人煙稀少的路一直走，直到看到一個生了鏽的大鐵門，門上纏著小蟒一樣寬的鐵鏈子。我用盡全力，把兩扇鐵門間的縫隙推到最大，可還是沒辦法從那縫隙間鑽過去。

然後我注意到，左邊鐵門的右下角不知怎麼的少了一塊，而鐵門後面的土地上有一個坑。我把缺口推到那個坑的上方，然後從兩者間的空隙裡鑽了過去。

一個人都沒有。醫院大樓前的空地上已經是雜草叢生。野花盛放，爬牆虎占領了半面牆。大門緊鎖，我踮起腳尖，從滿是灰塵的玻璃窗外向裡張望。裡面黑漆漆的，什麼都看不清。我又繞到樓旁邊的側門，拉了一下門把手，門竟然開了。一隻灰色的耗子從裡面跑了出來，我嚇了一跳。

定了定神，我還是決定要進去看看。今天出門前我已經告訴奶奶，學校會晚點放學，因為要補課。奶奶相信了，對於有免費的補課，她也很高興。她和爺爺已經把他們所有的心血和資源都給了我的爸爸，家裡已經沒有錢供我上補習班了。

我深呼一口氣，打開門走了進去。灰塵撲面而來，我忍不住咳嗽了兩聲。等我的眼睛終於適應了這裡面的黑暗，我才意識到走廊的那一頭，似乎有微弱的亮光。我慢慢地朝著那光亮走了過去。然後我看到了一組通往樓上的台階。

等我順著台階上到二樓又去了三樓的時候，我心裡的恐懼已經越來越少了。我告訴自己，這是爸爸曾經揮灑過青春汗水的地方。我幻想著昔日蒸蒸日上的時光裡，我意氣風發的父親、我美麗青澀的母親，他們在這裡的初遇，還有那些氤氳在空氣裡的愛意。

這樣的幻想讓我愉悅，我不用再壓抑和控制自己臉上的表情。此時此刻，我就待在爸爸、媽媽墜入愛河的地方，雖然時間不對，但是我腳下的地面，不也是他們兩個踩過的嗎？我的心裡已經完全不害怕了，反而覺得這個地方是個樂園 ，屬於我一個人的樂園。

我張開雙臂和空氣擁抱，身體忍不住開始旋轉。

突然，我聽見了有人在笑。

是幻覺嗎，還是野貓發出的怪叫？不管是什麼，我都被嚇了一跳，縮頭縮腦四處張望的樣子也許看起來是更可笑了。笑聲越發大了。

「誰？到底是誰？」我驚恐地大叫。

「別怕，我不是鬼。」一個女孩的聲音，聽起來歲數應該和我差不多大。我順著聲音覓去，只見角落裡閃出了一個人。她一步步地走近我，我看清楚了她的樣子。

她確實不是鬼，但我還是被驚出了一身冷汗。我神經質地伸出手來，摸了摸我們兩人之間的空氣。

我真的不是在照鏡子，可是……可是她怎麼長得和我一模一樣。

3

「你叫茹蘭，對嗎？」她笑嘻嘻地看著我。

「你怎麼知道我的名字？你，是誰？」

她笑了：「我叫茹鈴。我是你的姊姊。」

我目瞪口呆的樣子讓她笑得更歡了。「你肯定不知道，鈴蘭是媽媽最喜歡的花了。」

「你怎麼會在這裡？」

「你還不是一樣。不過比起你有一個姊姊這件事來說，你好像更在意我為什麼會出現在這裡。」她望著我說。

她的話點醒了我。是啊，什麼姊姊，我從來沒有聽人提起過。

「咱們倆是雙胞胎，出生時間只相差十分鐘而已。這些，奶奶都沒跟你說過？」

我搖搖頭。

「她還真是老奸巨猾。」（二）