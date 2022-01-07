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山那邊是海（一三）

夏嫿

看著老頭的樣子，徐思佩本來還要噴湧而出的「你看看我多久沒見我爸媽了」那些話縮了回去。她只是覺得嗓子有些癢，清了清，順暢了，卻也沒有什麼想要說的了。眼淚有些忍不住想往外奔……

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整個聖誕假期彼得非常開心，笑容彷彿是黏貼在臉上忘了撕下來的圖畫。徐思佩深受感染，這是她有生以來最忙的一個聖誕，也收到了最多的禮物。彼得的女兒還特別送一張道歉卡，上面有彼得外孫歪歪扭扭地寫著「對不起」。

徐思佩又感動了，不過感動也不能讓她和彼得他們成為一家人。她基本上避開他們的家庭時光，也盡量給自己找一些活動。她在街上走來走去，或是公園的長椅一坐半天。看著落日餘暉裡的紐約，她的心回到了家鄉。太多的東西只有失去了才會懂得珍惜，這句話以前徐思佩經常聽到，甚至還有時會脫口而出，卻從來沒有如此深切的感受。

「我想回去了，疫情治了一年都沒治好，時代廣場的新年還沒有我們小區夏天晚上的人多……」徐思佩說著、說著，淚流滿面。

母親的眼淚也順著流：「你不是說，回來了就再也回不去美國嗎？你這樣沒工作經驗的海歸，很多的時候會變成『海帶』的，就是找到工作，工資也不高的。還有你現在回來，我都不曉得居委會同意不？」

「我回家和居委會有什麼關係？難道我找不到好工作，你們就讓我一輩子不回去嗎？你們口口聲聲在乎我，其實在乎的是錢！」徐思佩如山洪爆發。

難得徐思佩父親開腔，也是一錘子定音：「想回來就趕快買機票回來，一家子團團圓圓過春節，你爺爺、奶奶都念著你呢！」（一三）

疫情

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