「較為準確地說，我需要一名信使，傳遞員。」

「那你還不在乎時間？」

「從這裡發出和收取的每個訊息，都會在準確的時刻到達。」

「我什麼時候開始為您服務呢？」

「為我？是為你服務呀！你服務的總是你。」兔先生笑得瞇起眼睛。

「是嗎？那工資呢？」

「你想要多少工資？明天告訴我。」

「要多少都可以嗎？」

「明天就知道了。要是你不願意與我合作，隨時可以罷工 。」

「您是一個神奇的老闆。」

「哈哈！那明天見囉！」

愛麗絲走到門口，忍不住回頭說：「恕我冒昧。我想問您，拉比特（兔子）真的是您的姓嗎？」

兔先生笑說：「據說我某一代的祖先是養兔子的，姓是不是這樣來的，我就不知道了。老人家總是愛講故事，小孩子總是愛聽故事嘛！傳來傳去的，真真假假，無所謂啦！」

愛麗絲走出兔先生的辦公室，發現走廊很暗。她這才想起，剛剛在辦公室裡一直戴著太陽眼鏡。

她摘下眼鏡之後，發現走廊還是很暗。坐電梯下樓，回到大街上，還是很暗，就像進了岩洞裡似的。

怎麼回事，難道我的眼睛出了問題？看看時間，是白天。看看天氣預報，是晴天。這可奇怪了。

愛麗絲攔住一個路人問道：「打擾一下，請問你會不會覺得這裡很暗？」

「哦！這裡本來就很暗。這裡是華爾街 嘛！」他哈哈笑著走了，彷彿在開玩笑，一邊走，一邊繼續說道：「假如你指的是全世界，那更不用說了！」

愛麗絲有點疑惑。她想：也許我們都住在兔子洞裡，兔先生反而不在。他的辦公室充滿了光。

愛麗絲心情好了起來，很期待明天回到兔先生那裡。（七）