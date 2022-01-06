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又一輪紓困？兩黨研議針對餐館、表演場所等 資金680億

國會暴動周年 議員患創傷壓力症候群「我們差點送命」

住院（二一）

張幸

「她老惦記上海的家，惦記她兒子。我跟她講，你操心他，他操心不操心你？你住院那麼久，他給你打過一個電話沒有？」

「可不是，全靠你在照顧。」

「家裡就我有時間，以前還打打工，現在為了照顧小孩，把工辭了。白天小孩上學，正好空閒。」

娟子文化程度低，沒上過多少學，卻跟田原合得來：娟子喜歡讀書人，田原喜歡實在人。

「要不是你有孩子，我都想付錢請你來照顧我。」田原說，思來想去，不願意用醫院的清潔工當護工。

娟子頷首低眉：「那哪兒能要錢呢，能幫上忙就行。」

十一床陳青下午拆線了，兩個年輕醫生一男一女分立在床兩側，女醫生端著托盤，男醫生用小剪刀剪斷刀口的縫線，陳青的表情是咬牙切齒地忍著疼。

二十多分鐘才拆完，男醫生離開病房時，手從額頭上擼下一把汗珠。

「是實習醫生吧？」羅秋艷問。

「肯定是的，只有主任醫生和床位醫生是正式醫生。」田原說。病房裡除了小女孩千千，就剩她們兩個「好人」──沒做手術的人。

晚上鄭主任一個人來了。羅秋艷立刻起身等在病房門口，鄭主任從辦公室一出來，就搶步上前，跟他說了幾句。

「他怎麼講？」羅秋艷回來，田原迫不及待地問，于佳靜也關切地張望著。

「我問他，我這個病是不是沒得救了。他說，你這是原位癌，沒那麼可怕。你是生過孩子了，你要是沒生過孩子，我給你把子宮保下來，做完手術還能讓你生孩子。」

「這才像醫生說的話，哪兒像那位老太太，說出話來嚇人一跳。」于佳靜說。（二一）

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