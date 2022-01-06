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又一輪紓困？兩黨研議針對餐館、表演場所等 資金680億

國會暴動周年 議員患創傷壓力症候群「我們差點送命」

山那邊是海（一二）

夏嫿

不管什麼時候，徐思佩都沒有這樣的底氣這麼說話，機票的價格讓她望而生畏，她還在期待，再忍一下天就大亮了。

同學回國時，退房和機票時間中間有兩天空檔，徐思佩堅持把同學請進了彼得的公寓。彼得本不同意，徐思佩說：「你有你的情結，我也有我的，我的同學需要幫助，這個時候去住酒店多危險，萬一染病……」

彼得耐心地等徐思佩說完：「我雖然不贊成你的幫助人方式，但是尊重。你可以和她分享你的空間。但請盡量不要打攪我的生活。」

徐思佩心想：我不贊成你的方式也多！陪你去前妻的葬禮，嚴重干擾了我的生活。

母親說：「要謝謝老頭，任何時候幫忙是人情。這洋鬼子也不是那麼不通人情。只是他們那麼介意外人來，為什麼不可以做到好好地待在家裡？那樣不是疫情早散了！」

徐思佩也奇怪，美國人為什麼不可以好好地待在家裡？彼得這方面算是不錯，除了參加了前妻的葬禮。他甚至拒絕了子女來過感恩節。感恩節她烤了老頭喜歡的羊扒，但是沒有揮去老頭神情裡的落寞。

聖誕節來臨，老頭卻改變了作戰方針，祈求孩子們來看他。徐思佩忍不住：「不是天天視頻見嗎？你女兒他們要從加州過來，這一路顛簸坐飛機，你就不為他們的安全考慮？而且最危險的是你，小孩子染上一般是輕症，而你們這個年紀……」

彼得很激動：「那又怎樣？讓上帝去確定這些吧！我已經錯過了孩子的暑假、感恩節，如果這個聖誕節也要錯過，不知道我是否還有下一個聖誕節……」（一二）

聖誕節 加州 疫情

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