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又一輪紓困？兩黨研議針對餐館、表演場所等 資金680億

國會暴動周年 議員患創傷壓力症候群「我們差點送命」

時間的另一邊（六）

孫愷愉

他走近老太太並不是為了邀請她跳舞，而是出於無聊。

「你為什麼每次都來呢？我從來沒有看過你跳舞。」

「我住在這裡。這是我家。」

7 兔先生

愛麗絲看到某公司在招工，說明需要行政助理一名。愛麗絲把簡歷發過去應徵，沒想到很快就收到回覆了。公司老闆拉比特先生親自來電，約愛麗絲第二天面試

「拉比特（Rabbit）不是兔子嗎？第一次見到姓兔的。」愛麗絲覺得很妙，有點夢遊仙境的感覺。她在迷糊中睡著，夢見「兔先生」把懷錶丟了。

愛麗絲按照地址，找到兔先生的辦公室，發現在某大廈八十四樓。她一邊搭電梯颼颼升高，一邊想像兔先生的樣子。

到了八十四樓，電梯裡的人都走光了。

愛麗絲出了電梯，看到牆上有指標，說「拉比特無限信號公司」要向右轉。

門口有個金色的牌子，刻著「拉比特爵士」。

愛麗絲正準備按門鈴，門就開了。一道強光灑滿整個走廊，好像門是被光推開似的。

「請進。」兔先生穿著一件雪白的襯衫和條紋西裝褲，有點啤酒肚，動作非常緩慢。

「是拉比特先生嗎？」愛麗絲問。

兔先生點點頭。

「等一等，您不介意我戴上太陽眼鏡吧？這裡好亮。」

「沒問題，剛到總是不習慣的。請坐。」

愛麗絲坐下，巡視了一下周遭的環境，發現辦公室裡沒有鐘。她偷偷看了看兔先生的手，也沒看見錶。

「我不看鐘，也不戴錶。」兔先生察覺到愛麗絲的心思。

「那你怎麼知道時間？」

「我對時間不感興趣。」

「哦！您是老闆嘛！可以慢慢來，有助理辦事。能不能告訴我，您招的助理都需要幹些什麼？」（六）

面試

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