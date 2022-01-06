趙梅英／圖

現在我知道牠這個跑得沒影的習慣，也不擔心，就跟足球 賽的時候一樣，等我們要回家了，那時牠自然會回來。

我幫朋友把船從車頂上卸下來，從沙灘上拖進水裡。我跟朋友先坐了進去，其他的人在海灘上等著。那晚沒有月亮，海面上星星點點發著微弱的光，好像天上星星的反光，也可能是海水的波動，帶動水裡的什麼東西。看久了我才意識到，海裡漂的海藻會發螢光。

皮划艇沿著弧形的沙灘，在平穩的水裡漂動著。漲潮時近岸的海水並不深，也不太冷，細小的浪溫順得很。朋友突然指著我身後叫我回頭看，在一片細碎的粼光裡，一隻黑色的水怪正尾隨在我們的船後，起勁地朝我們游過來。水怪的身後拖出一道扇形的影子，帶著閃光的邊。

最後牠靠近了，我看清水怪昂出水面的頭，原來就是克雷那尖尖的小三角臉。牠鎮定地游了一路，根本不怕被海水溺死。

我把牠從水裡拎起來，把胳膊伸直讓牠先滴水。牠順從地縮著脖子，像一個濕淋淋的布袋。我們拖船的一步步，牠都看得清清楚楚，等船起航，牠就跳進海裡跟了過來。現在上了船，牠是真累了，趴在我腳邊一動不動。直到我們下船回家，牠都沒有再亂跑一步。

十一月過後，天氣就很冷了，氣溫在晚上會降到攝氏零度。克雷在室外的日子不好過了。我跟校友抱怨克雷不肯回屋的麻煩，她心裡起疑，偷偷從新澤西 開車到我這裡來察看。察看後發現，我家的院子雖然有一段矮矮的石頭牆圍著，但並不是全封閉，這不符合要求。克雷想跑出去的話，隨時可以穿過院子一側的樹林跑到街上，而克雷的確是那麼做的。

這樣的院子違反了收養規定。她把所見彙報給愛狗協會，協會給我兩個選擇：要嘛立刻加蓋圍牆，要嘛把克雷送到下一個人家。她們還舉例說，最近一隻被收養的流浪狗，因為院牆不封閉，竄到街上被車撞死。

那時已經是十二月，下了一次雪，天寒地凍。工程隊都是季節性的，不可能立刻找人加蓋圍牆。再說了，樹林那段屬於濕地，在濕地加蓋任何東西，都要到鎮裡報批，報批是一個漫長的過程。校友聽完我的話，說：那我們就得把張克雷取走，不能讓你養。

克雷的固執、聰明，給我帶來好多驚喜，也帶來好多限制，我甚至不能像過去那樣隨時出門。所以，我狠狠心說好吧，那就把他給更合適的一家。這個愛犬協會是這麼嚴格，她們若是知道，克雷在足球場邊的小山上亂跑、夜裡在海裡游水，早就取消我的領養資格了。

克雷黑黑的三角臉上，一雙眼睛深陷，黑黑的，幾乎看不到什麼表情。我喜歡盯著這雙眼睛看，希望能看到牠的心裡。但每次牠都轉開頭，不讓我對視。若是我還是盯著牠看，牠過一會兒會偷偷側臉瞥我一眼，偵查一下我是不是還在對視。如果我這個時候還是不依不饒地盯著牠看，牠反而放鬆下來，抬頭看看我，一雙眼睛像老人一樣。

決定把牠送走的那段時間，我不知道牠在我們這種眼神交流中得到多少信息，牠知道要離開我，又要去一個新地方了嗎？克雷的新家在加州洛杉磯 ，像那裡的好多人家，有一個被木柵欄圍起來的小小後院，完全符合領養規定。洛杉磯跟紐約比，完全是熱帶了，克雷可以整年睡在院子裡。

雖然心痛，但為了克雷好，我如期開車把牠交還給校友。去新澤西的那一路，跟牠出來的時候不同，牠不叫了，很老道地坐在前排的副座上，臉貼在窗上，靜靜地看高速公路兩邊的風景。唯一發聲的時候，是看到天上排成一排的大雁，從我們頭頂掠過。那個景象牠大概也覺得很壯觀，「汪」一聲，感嘆一下。不像別的狗，克雷不愛追小松鼠，也不愛追鳥。

牠離開以後，不久愛狗協會給牠建了一個臉書帳號，我們可以隨時看到牠在洛杉磯生活的視頻。但這個帳號建了不到一個月，視頻就不再更新。據說牠是在長灘碼頭跳進海裡游走的──那天克雷的新主人帶著牠在碼頭上跑步，碼頭上停靠一艘嘉年華的豪華郵輪，遊客紛紛下船。遊客中有許多華人，大聲地說著普通話，人聲鼎沸。

這些說普通話的聲音是克雷到美國之後，很少聽到的。我跟他說中文，也說英語，但海外華人雙語說話跟國內本土的普通話有明顯的差別，不要說耳力靈敏的狗，就是我也聽得出來。

估計克雷聽到一個牠熟悉的聲音，到底是什麼聲音？誰的聲音那麼讓牠害怕？沒有人知道。在一瞬間，牠突然像見了鬼一樣，用力甩頸，讓脖子從帶彈性的狗圈中掙脫出來。

沒有狗圈和狗繩的羈絆，牠箭一樣地朝遠離船的地方逃開去。牠的速度太快，主人跟在後面，連跑帶喊都阻止不了。等主人反應過來，克雷已經頭也不回地跑遠了。克雷到底在人群中看到了什麼，新主人說不清楚，與過去不同的是，克雷這次再也沒有回來。

這隻小狗的到來和離開都是那麼突然、那麼隨機，好像生命本身。但我相信牠還活著，在西海岸的某一個城市的角落，安靜地坐在那裡，機警地打量周圍的一切，倔強地活下去。（下）