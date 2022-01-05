雖然她安安靜靜地穿過每一個空間，她身邊的景物卻像是為了襯托她而存在。老太太的穿著像貴婦，走起路來像女王。一棟普通的公寓因為有她襯托而變成了一座城堡。

即使是從窗口往下看，看她穿過大樓的庭院走到街上，都是一番絕妙的構圖。鄰居們都不知道她去哪裡，但是同一棟公寓的人看見她，都會情不自禁地被吸引。

「她有沒有結過婚？有沒有孩子？老家在哪裡？每天晚上都去了哪裡？」這些疑問總是在提問者全神貫注地望著她時，消失在提問者的腦海裡。

老太太每天晚上去的都是舞廳，這些舞廳名字不同，放的音樂也不同。

如果有人想找老太太，每個星期都可以在同一天、同一個時間、同一個舞廳的同一張桌子找到她。她總會點一杯玫瑰葡萄酒，但不總是喝它。

舞廳的燈光總是有些昏暗，但是在這種昏暗的燈光下，老太太的美麗更像一幅畫。

老太太一直是單獨行動，從來沒有和別人一起出現。從來沒有人坐在她旁邊，沒有人與她共享美酒。

她為什麼要來這裡？她會跳舞嗎？即使是每周為她服務的侍酒師也不知道，不敢問。

她的美麗中帶著莊重，那份莊重令人退卻、讓人敬畏，彷彿說出的任何話都會破壞某種珍貴而脆弱的東西。

來來往往的人群中，有一些常客，也有一些只來一次的觀光 客。有些人注意到了那位老太太，有些沒有，但是所有的人都和她保持距離。

有一次，由於暴風雪 ，出席舞會的人數明顯下降，但老太太還是準時出現在同一張桌子。

一個經常來跳舞的年輕人第一次對老太太產生了興趣，儘管這不是他第一次見到她。（五）