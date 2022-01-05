趙梅英／圖

即便在我們彼此很熟悉之後，牠也很少對我親暱或者撒嬌。牠唯一表現信任的方式就是無聲地跟在我身邊，然後坐下來，一聲不出地看著你。牠沒有奶狗常見的天真、憨傻，從來沒有主動求抱抱，好像天生就是一隻沒有主人、風餐露宿的流浪狗。對苦難的隱忍、對惡意的機警，造就了一隻真正完美的流浪狗。

不叫不鬧、表情呆滯，只是表象，或者說是策略。我們看不到牠，不代表牠看不到我們。相反，我們的一舉一動牠都看在眼裡，開房門前自動鎖「卡噠」一聲，牠聽得真真的。無論在家裡什麼地方，只要門鎖一聲響，克雷就會身手敏捷地奔過去，絕對不放過出門的任何機會。

克雷喜歡戶外遠多於室內，在室內牠沒有安全感，我走到哪裡，牠都跟到哪裡。開始一個月，無論盧克用什麼狗糧誘惑牠，哪怕是牠最愛吃的剝了殼的煮雞蛋，克雷都不從。克雷對孩子的警覺，我需要過很長時間才能理解。

如果我走到外面超過五分鐘，牠就會焦慮地用爪子撓門、跳起來抓門把手，想把門打開。如果我離開的時間更長，牠就開始咬鞋子、撕沙發墊子。這是一種「分離焦慮」，校友聽到我投訴以後，解釋給我聽，分離焦慮在流浪狗中特別普遍。「就像你家孩子上幼兒園第一個星期、第一個月。」她補充道。

盧克上幼兒園的第一天是半天的課，有分離焦慮的是送孩子上學的爸爸。他站在幼兒園緊閉的大門外好幾個小時，側耳聽著裡面的聲音。到快要接孩子了，曙光在前頭，他才欣欣然回家來，過了十分鐘就衝出門接孩子。

克雷的焦慮在室外會減少很多。我出門辦事，牠若在院子裡，牠會看著我遠去，小心地跟到大門外，然後頹然地坐下來，像華表上「望君歸」的神獸。牠到來的那一個月，除了晚上睡覺，大部分時間牠都在室外待著。

每年九到十月間，紐約這一帶的氣候叫「印地安之夏」，也就是秋老虎，又熱又悶，堪比盛夏。要等到一場大雨過後，天空涼爽透明，「印地安之夏」驟然結束，這時秋天才真正到來。克雷初到那個月的天氣就是「印地安之夏」，牠每天待在室外臭汗淋漓。我開了水龍頭給牠淋浴，飄揚的水珠裡牠搖頭擺尾，舒服極了。

狗有一種奇特的甩水姿勢，像擰毛巾那樣。先把渾身肌肉 收緊，然後猛地抖動身體，發力時毛髮呈水平狀，把其中的水分像拋物一樣撒出去。如此兩次，身上基本上就乾了。

克雷每次淋浴以後都抖水，心情很靚，我幾乎覺得牠愛洗澡勝過愛食物。牠心裡那些淒慘、那些過去提心吊膽的記憶，似乎都隨著水珠裡的熱量散了出去，暫時離開了牠，這是牠最快活的時候。

秋天是踢足球 的季節。盧克是年級裡足球隊的主力後衛，每周有三次訓練、一次比賽。克雷來到以後，送他去踢球、看球賽，這些活動一定要帶上克雷。到了足球場，我把車停好，車門打開，牠就一個箭步竄了出去，頭也不回地朝遠離人群的地方跑。

鎮裡的足球場原來是一戶農民家的田地，田主人去世以後，子女不願繼續種地，就把一百多英畝平展的農田捐給鎮裡。農田壓平，上撒草籽，足球場就是這麼來的。足球場旁邊是一個陡坡，坡上生滿野樹和野生藍莓。克雷第一次來足球場，下了車牠就往陡坡上跑，以後每次都如此。

牠不喜歡人群，尤其怕孩子──這點我們猜也跟房山的經歷有關係。牠和牠的狗媽、兄弟姊妹狗，在街上流浪的時候，不知被多少頑童追打嘲弄。克雷跟盧克的關係一直就這麼不冷不熱的，沒有辦法。

克雷天生怕人，見人就躲，牠站在陡坡頂遠遠看踢球。比賽結束時眾人散，我們打開車門，克雷會蓬頭垢面，毛裡掛著好多草刺、草果，閃電一樣準時從陡坡頂衝下來，第一個竄進車裡，從來不會遲到或者迷路，也不會跑錯車跟錯了人。這種本事，讓別的同學家長嘆為觀止。

若換成美國土生土長的狗，早就跑得無影無蹤了。「你沒注意到，電線桿貼了多少尋狗啟事嗎？」同學家長說。

的確是這樣，小鎮的電線桿上貼的最多的就是尋狗招貼，上面不厭其煩地羅列著所尋的狗的品種、顏色、年齡、性別，再加一張狗的彩色照片。除此之外，還有答謝獎金、主人的電話、宅電，這些信息邊畫了好多驚嘆號，以及全是大寫的英文字母「謝謝」。

新的尋狗招貼壓在舊的招貼上，經年累月貼在小菜場和圖書館的公告欄裡、路燈桿上，數量遠超過尋貓的、出租房的、打理草坪的、賣舊家具的小廣告。我從來沒有想過，有一天克雷也會丟掉。牠這麼精明的一條小狗，多遠都能找到我們、找到家。

我們家往東走，開車一小時就是海岸線，是橢圓形的長島 內灣的一部分。我帶克雷去海灘，第一次牠小心翼翼地把爪踩在沙灘上，一步一個腳印，走一步，牠回頭看一下，好像行走在月球上。

牠對浪花有點好奇，來來回回地追逐著沙灘上那道齒形的水的花邊，好像在跟波浪捉迷藏。很快，克雷就不怕水了，敢走進淺灘的海水裡狗刨式游泳。

十月的一天晚上，朋友新買了一只電動的皮划艇，看準了時間，在漲潮時到康珀海灘試水。我們帶上克雷一起去。到了那裡停了車，克雷一下就跑得無影無蹤。（中）