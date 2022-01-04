十床阿姨是開腹的大手術，切除了子宮。晚飯後娟子來陪護，輸液完畢她仍不肯睡覺，在床尾坐了一夜。十床上方的日光燈一直亮著。

第八天，一月十二日星期三

查房時，鄭主任聽了蕭醫生的彙報，皺著眉說：「打什麼黃體酮啊，已經出血了，再打黃體酮沒用了。」

蕭醫生臉紅了，她用藥失誤。

「那現在怎麼辦？」田原感覺不妙，趕緊問，也不知道該問誰。

「等一下再看你的情況。」醫生們轉向下一床。

等一下再看？看什麼情況？

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于佳靜躺在床上輸液，一隻手拿著手機 ，大拇指按來按去，大概在給丈夫發短信。

護士端著托盤進來，給七床打針。七床羅秋艷問：「這是什麼針？」

「一針雌激素、一陣雄激素。」

于佳靜好笑地說：「一針雌、一針雄，那不互相抵消了？」

「各起各的作用吧！」田原說，「七床，你幹麼要打這個針？」

「我不是怕像你一樣，『倒楣』了做不成手術，就跟蕭醫生說，我的日子快到了，讓她先給我打針。」羅秋艷苦笑說，「不然住院住到什麼時候去？」

一句話正說中田原的心事，煩燥起來。打了針以後，月經量減少，好像要停了。

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每天查房，幾個清潔工先行來清場，陪護的家屬一律不能留在病房，剛做完手術的病人家屬苦苦哀求，或許能得以倖免。少數家屬悄悄躲在廁所，等自己的病房查完，就偷偷溜回去。已經是隆冬臘月，外面天寒地凍，住院大廳擠擠挨挨，把家屬轟到外面，站沒站的地兒、坐沒坐的地兒，難怪都想鑽空子留下。（一九）