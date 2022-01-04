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荷姆斯「一滴血」吸金騙局4罪成立 柯林頓也曾背書

山那邊是海（一○）

夏嫿

徐思佩幫著扛輪椅、撐傘，終於來到了墓地。彼得遠遠地看著葬禮，她撐著傘站在他身後。除了懊惱刺骨的涼意，她依然在延續浪漫的設想。很多電影大片中，幽靜的墓地、綿綿的雨，黑衣送別人。沒有想到，她也會成為這場景中一員，雖然墓穴裡的人跟她一點關係沒有。

回來的車上，徐思佩靜靜地等著，老頭心情惆悵、感慨萬千地分享讓人心動的前塵往事。彼得卻一言不發，平靜得如剛散步回來。徐思佩好生奇怪，拋開私人恩怨，怎麼這個年紀看到同齡人離去，兔死狐悲的感傷也沒有？

彼得突然說：「彩虹！」

徐思佩掃了老頭一眼：「你怎麼不按劇本來？這個時候你不應該傷心嗎？還念叨什麼彩虹？」

「傷心什麼？」

「前妻的離去呀！你不傷心，應該不會這麼千辛萬苦地來參加葬禮不是？還害得我也給雨淋，狼狽死了。」徐思佩說著，故意捋了一下額前的瀏海。

「生老病死，每個人必經的過程，不過是一種自然現象，不接受和痛苦也無法改變事實。」

「可人是感情動物，總該……」

「死亡也是生命不可避免的一部分……」

「真不理解，你的做法彷彿是直角之間轉來轉去！」

「不理解也正常，我也不理解，為什麼中國絕大多數家庭就一個孩子？為什麼他們會為了孩子出國留學傾家蕩產？有媽媽陪讀，因此夫妻兩地分居，為什麼完全放棄自己的生活？」

徐思佩給連著幾個為什麼的陣勢嚇到了，她嘗試解釋：「獨生子女是很早的政策，現在開放了。為孩子好不是所有父母的本能嗎？」（一○）

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