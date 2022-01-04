山中陰涼，洞裡潮濕，煙霧瀰漫，求仙者在自己的回聲中，感覺被仙氣籠罩，以為離目標又更近了一些。

「又是哪位糊塗人？世上只有求仙和修仙的人，沒有成仙的人。」洞裡傳來低沉嚴肅的聲音。「仙是仙、人是人。仙不認識人，人成不了仙。」

「高！高！真是高！」求仙者往洞裡爬了幾步，想一睹仙人面貌，可是裡面一片朦朧。

「我什麼時候才能達到您的境界？」他抬起頭問。

「哈！你若真有此願，即刻就會如願。只怕你心不誠、志不堅，只想當強者，無意做神仙啊！」洞裡的聲音變大了。

求仙者被看穿心思，一時啞口無言。他想退後，卻開始往前滑。「哎呀！放我走吧！我不修仙了！」

「怕什麼？你不是想進來嗎？」洞裡的聲音更大了。「糊塗啊！糊塗啊！」

求仙者繼續往前滑，突然噗通一下，掉進一個水池裡。

他正想喊「救命」，發現水是熱的，興奮地叫起來：「哈哈！溫泉！太好了！我可以在這裡建個度假村，以仙洞和溫泉打廣告，發一筆大財！」

「哈哈哈哈！太好笑了！」仙人醒來，聽見自己的笑聲在洞裡迴盪。

「這個夢太有趣了！」他非常激動，想找個人分享他的夢。他環顧四周，突然想起自己是個仙；仙只有一個，沒有別仙。

「哈哈哈哈！」仙人又笑了幾聲，重新回到清醒時的寧靜。

6 神祕的老太太

有一位老太太，白天從來不出門。但是到了晚上，大家陸續回到公寓樓的時候，她就會悄然出現。她出現的時候，總是衣冠端正，打扮得一絲不苟，像是從一幅古典畫中走出來的人物。（四）