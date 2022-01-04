趙梅英／圖

南北縱貫的收費公路像葉脈一樣，貫穿新澤西 整個州，向北連著紐約、向南連著特拉瓦和賓州。沿著這條公路，越往北小鎮越密集，一大片、一大片低矮的房子──化工廠、製藥廠，不斷出現在高速公路的兩邊。往南去就很荒涼，偶爾出現的小鎮都在農田或者野地裡，最後一個在特拉瓦河上的小鎮是美國治安最差，發生殺人案最頻繁的「冠軍」。

我沿著這條公路從北往南開，做愛心人士去取一隻小狗。盧克不停打電話過來，問我到了沒有。打了幾次以後，他不問了，只說：你還在澤西公路上是吧？他開始意識到新澤西的路有多堵。

小狗是空降到我生活裡的，在2018年夏末。那時北京 房山的愛狗協會託北大海外校友會，從國內航空託運過來六隻流浪犬，送到紐約地區領養，小狗上飛機前的疫苗 體檢、機票費用，都是北京的愛狗人士捐助的。狗到達前幾個月，紐約校友群已經看到狗的玉照，連我在內，好幾位同學都表示願意認養。我從來沒有養過狗，被排在優先名單的最末。

那年八月我有新書活動，到九月下旬才回美國，愛狗協會的接頭人通知我去新澤西校友家取狗。我開車到那裡時，只剩下一隻毛色混雜的小狗。這隻狗從長相看，屬於集大成──骨架和耳朵像小柴狗、臉的長度像貴賓犬、毛長和華麗的尾巴像京巴──洗完澡以後，牠背上的長毛絲一樣滑溜，還帶著小波浪。

我說這好像不是原來照片上指認的那隻，校友說沒得選，就牠了。這是上飛機前幾天救下來的一條，一窩裡唯一倖存下來的一隻。狗媽帶著一窩奶狗，中午在房山主街一個餐館外，吃打工的人吃剩的盒飯，被城管發現。城管用末端帶鐵圈的大棒逮住狗媽，亂棒幾下把牠打死。眾小狗揪住脖子上的毛，摁在裝水的鐵桶裡，一分鐘就溺死。這隻是唯一跑散逃脫的，牠鑽進小飯館外的垃圾桶裡，命大。

我剛從南京回來，眼前立刻浮現出小街上打狗的情形：南京這時候正是吃小龍蝦的季節，小街小巷的飯館門外堆積如山的龍蝦殼。吃過的麻辣調理在敞口的垃圾箱裡發出濃烈的氣味，裝龍蝦水產箱子疊得有一人高……

房山的街上應該沒有那麼多小龍蝦，但鬧市的情形在國內都相似吧！在堆疊如林的垃圾之間藏一隻小狗，那還不容易嘛！牠只要飛快地鑽進垃圾箱之間黑暗的角落，忍住害怕，不作聲。幾米之外是自己的兄弟姊妹悲鳴嗚咽，在尖叫兩聲後，接連沉默了。最後連那些城管的吆喝聲都遠了，圍觀看熱鬧的人也走散了，等著、等著，天慢慢黑下來……

校友說著這些的時候，眼圈都紅了。克雷在她的腳邊無知無覺，牠像貓一樣坐下來，無聊地打量著澤西學區房裡大同小異的房子、花園、車庫外停的日本車。校友遞過來幾頁A4紙打印的中文寫的養狗指南，叮囑我狗不能吃桌上的飯菜，會拉肚子；也不能吃巧克力和葡萄，會致命……說完，她又讓我重複一遍，看看我這個從來沒有養過狗的人記得多少。

等我合格了，她才鄭重交給我一個硬塑料防水文件夾，文件夾中一是狗旅行證書、二是國際通用標準疫苗證書，兩個小開本都是硬紙燙金，蓋章認證。證書上狗的名字一欄，寫著「張克雷」三個字。沒想到這狗有這麼正式的學名，校友呵呵一笑，說獸醫搞錯了，小狗本來叫「旺財」，張克雷是房山愛狗協會的司機。

校友準備了毯子、狗玩具和狗糧，看我把證件收好，屬於克雷的物件統統裝進車的後備箱裡，才隆重託孤，將裝進籠子的克雷交給我。小狗進了車，就覺得事情不對，開始低聲嗚咽，所以才有開頭那幕。出發前我跟盧克視頻通話，讓他看小狗。克雷看了一眼手機屏幕上那張過度熱情的臉，把眼睛轉開來。牠的眼睛裡全是憂懼，看得讓人不忍。

片刻之後，牠有點意識到，我可能就是未來主宰牠命運的人，趕緊湊過來嗅嗅我的褲子和衣角，又嗅嗅我手上的手機，算是跟視頻裡的小臉打過招呼。這個舉動讓盧克非常滿意，他大笑了一聲，把克雷嚇了一跳，又躲得很遠。

車到公園大道收費站，自動繳費的機器壞了，等過關的車排隊排了近兩百米長。我回頭看看在後車座的牠，牠把頭靠在籠子上，耳朵從籠子的縫裡支出一個尖尖，隨著音樂聲，耳朵上的毛微微抖動一下。

克雷暈車，籠底汪了好多嘔吐物，怪不得牠剛才不停地哭呢！原來除了離情，還有生理反應。盧克電話又打過來，問狗為什麼不叫了。

這工夫克雷聽到盧克的聲音，轉頭看我一眼。牠大概已經猜到，我和打電話的那個聲音，都屬於好人，不會把牠剝皮吃掉或者拎起來溺進水桶裡。牠的眼神裡沒有恐懼，只有一種近似呆滯的漠然。

後來牠在我家住了一段時間，我經常開車帶牠出門，牠不再暈車。牠坐在駕駛副座上，頭靠近車窗，一動不動，像跟著廉價旅遊團走的遊客那樣望著窗外。無論窗外出現什麼風景，都引起不了牠的好奇。

克雷的木訥表情，跟牠九個月的年齡不相稱。九個月大的狗還算奶狗，屬於活潑好動的童年時代。但克雷不同，牠生下來就老了，或者是被房山的那幕給嚇到。克雷平時最常見的姿態，就是像老人一樣「沉默一團」地坐著。這個姿態牠可以保持好久，讓我想起沙漠裡的仙人掌或者人面獅身像。（上）