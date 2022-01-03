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西安封城12天：社會面清零 是防疫妙計？數字作弊？

平均7天確診飆破40萬 佛奇轉彎：5天隔離 檢陰才解隔

住院（一八）

張幸

弟弟、妹妹看一切順利，沒等護士趕人就離開了，剩下她丈夫看守。外甥女娟子回家去熬稀飯，說晚上帶米湯來。

糟糕！偏偏這會兒「倒楣」了。下午，護士江云云給田原做了備皮，回來後就發現有狀況，按日子算，不該是這幾天。

向蕭醫生彙報。蕭醫生見怪不怪：「來月經就不能做手術，你等一下，我給你打一針黃體酮。」

「我一進去，就把我胳膊、腿分別綁起來，吊針打上。然後一個醫生坐在旁邊跟我聊天，問我叫什麼名字、在哪裡工作、家裡有什麼人……後來她說我給你吸點氧氣好吧。我說好，她把氧氣罩扣到我鼻子上，我就什麼都不知道了……醒來已經在病房了。」

于佳靜輕言細語地對田原描述手術過程。田原說：「你今天的臉色好多了，昨天出來時臉色慘白，很嚇人。」

于佳靜虛弱地笑了：「今早我爸從上海打電話，問我是不是小喇叭不響了？」

「就是啊，沒有你這個小喇叭，我們病房都不熱鬧了。」

今天輪到于佳靜乾媽來陪護，等輸完液拔了針頭，照顧她吃了晚飯，乾媽才走。

晚上，護工小崔扶著于佳靜下了床，慢慢地在房間裡來回踱步。于佳靜與小崔閒聊，問她住在哪裡、有幾個孩子。

小崔說，丈夫在建築工地工作，白天、晚上都不回來。自己有兩個孩子，加上丈夫的侄女，三個小孩要她照顧。晚上來的時候，已經把飯菜做好，叫侄女帶著兩個小的自己吃飯、睡覺。

都不容易，護工陪睡一晚上工資三十塊。為了這三十塊錢，把三個孩子單獨留在家裡。

于佳靜頭髮亂蓬蓬，昨天做完手術後就沒梳過頭。田原說：我來幫你梳頭吧！拿起梳子，站在于佳靜身後，把頭髮一綹一綹梳通，編了一根獨辮垂在背後。（一八）

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