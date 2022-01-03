疫情 打亂了所有，她的畢業，那麼悄無聲息，口罩 和距離和限制人數的出席，讓一切變了味道。她曾經的幻想，禮服裙的聚會、典禮上的學士帽，還有漂亮得花兒一樣的笑容，給這摸不著的病毒摧毀得一塌糊塗。

只有多多是病毒帶來的驚喜，徐思佩總擔心病毒沒有消失，多多就會不見。那天彼得接了個電話後，神情異常嚴肅。徐思佩的心即刻沉入了谷底，她靜靜地等彼得收到的宣判。

彼得猶豫了半天，呢喃地開口：「阿拉克莎，我後天要去新澤西 參加一個葬禮，我前妻的。希望你可以陪我去，也希望你可以穿黑色的衣服……

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徐思佩感覺自己在坐過山車一般，要失去多多的擔憂剛剛散去，又陷入另一種恐懼中：去新澤西？坐火車？長途汽車？會不會有感染危險？還有一些對彼得做法匪夷所思的情緒，前妻？離了婚不就是陌路嗎？前妻死了，還要去參加葬禮？老兄，現在政府有規定，不管什麼原因的聚會，都不能超過五個人。你的孩子們、前妻的現任和家人，難道他們同意把位子讓一個給你？

彼得的回覆是點，零零散散的，徐思佩花了很長時間理清楚。這是老頭的第一任妻子，不是他孩子的媽。老頭認為他們曾經是家人，只為那段曾經的美好，他要去送她最後一程。

徐思佩忽然很感動，曾經的美好儘管已經流失得無影無蹤，生命也消逝了，但老頭卻依然那麼執著，真是浪漫到骨子裡。

徐思佩決定捨命陪君子。一路上舟車勞頓，的士、長途車，再的士，還意外地碰到了雨。美國東北的天氣，陽光燦爛的二十度便有三十度的感覺，但若是陰雨綿綿，那就回到冬天了一般。（九）