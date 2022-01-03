接下來的故事裡，越野車沒油了，土著提議把另一輛車裡的油傳送給他們。沒工具，土法上崗，一人用嘴吸吐，無果，還不知道吸進肚子裡多少汽油。終於來了一輛車，可以提供給他們汽油。男主人掏出十美金欲付供油人，卻碰上非洲活雷鋒做好事，送油不要錢。眾土著於是建議男主人，把這十美刀給那吸了汽油的人。男主人卻想十刀太多，遂給這人五刀。

文森好奇，翻一下書的出版日期，2011年，作者第二年離世。那一年也是2011年德庫寧大型回顧展，遍插茱萸少一幅──就少那幅〈褐石女人」。

文森想累了，隨意翻著。翻著、翻著，他在眼前這篇停住。這一篇開頭引了路易十五的那句話──我死後哪管它洪水 滔天。

這一篇倒是講音樂。一對年輕戀人在紐約，一個學音樂、一個學美術。學美術的她業餘給畫家做模特兒。

他不喜歡她做模特兒，赤裸裸地站在那裡，給無數雙眼睛看。

但是薪水好，他們需要錢活下去，她說。那時她正在給美術學院的一個畫展 做模特兒。

是的，他明白，雖然不想承認。畫展結束了，他卻像追逐影子一樣，追蹤著這幅畫。

許多年後，終於有一天，他發現畫像在附近的藝術館展出了。於是他帶上女兒，喬裝打扮去到藝術館，巧取豪奪拿到了那幅畫。保安人員隨後追出來。擋住了他們的車。他一踩油門，朝著保安衝了過去。

文森倒吸一口。然後他看到下面這段話：畫像拿回來了，掛在臥室牆上。每當夜深人靜，他跟她躺在床上，房門關上時，畫就露了出來。

「你的胸脯還是那麼美，」他對她說，「我的女人怎麼可以給全世界看。」（全文完）