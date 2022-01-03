阿普航空／圖

4 名人俱樂部

羅傑突然收到一封名人俱樂部的邀請函，希望他成為會員。

羅傑絲毫沒有名氣，對任何形式的俱樂部也沒有經驗。但是他一方面好奇、一方面欣喜，不想錯過豐富生活的機會。

於是，他去諮詢了一個在生意圈裡小有名氣的朋友。他的目的不是尋求建議，而是獲得認可。他想說服自己，他的衝動是對的、他的決定是好的，擺脫優柔寡斷造成的壓力。

「我應邀成為名人俱樂部的會員哦！我應該加入嗎？」羅傑問道。

「別加入！裡面的人擅長互相殘殺。」朋友說。「你要是加入了，免不了成為食人族的一員。」

羅傑聽了有點不高興，稍稍覺得這位朋友在阻礙他享受生活。但是他對自己的反應又有點自責。

他禮貌地謝過這位朋友，然後去請教另一個朋友。他在尋求贊同，而不是徵求意見，但是他並不想對自己說穿。

「是嗎？」

「你知道那些在華麗的豪宅裡辦活動的俱樂部嗎？那些僅供會員使用的高級場所？威風的大門都是鑲了金邊的，還有神氣的保安人員站崗，穿的制服比我最好的西裝還漂亮！我要是能親臨其境，瞄一眼他們的豪宅內部都好。不過這輩子大概都不可能有這樣的機會啦！」

「聽你那麼說，我考慮一下。」

「有什麼好考慮的？去！」

「謝謝你的意見。我會考 慮的。」羅傑說完，其實已經做好決定了。

他在街上遇到一個他一直暗中喜歡的女孩。那個女孩聽說他應邀加入名人俱樂部，突然很親熱地靠著他，還伸手拉了拉他的領帶。

羅傑一回到家，就填好表格寄出去，接受了名人俱樂部的會員資格。

我先去參加個晚宴吧！說不定以後可以帶客人，那我就邀請那個女孩一起去。羅傑想：但我必須先跟大家混熟。

羅傑在他的會員資格批准後，馬上參加一個活動。他想嘗嘗私人俱樂部的滋味，與有錢、有名、有勢的人打成一片。

羅傑本來以為，他很容易引起注意，因為他是個新面孔。但是他等了很久，都沒人發現他。

參加活動的人各懷鬼胎，目標明確。他們還沒有進門就知道，他們想跟誰打招呼、想與誰交談、想給誰留下深刻印象、想忽略誰。

羅傑開始感到厭煩了。他不停喝著香檳，聽大家的談話。

「出名真讓人疲憊。」

「享受名望就不會。」

「但是不想出名，又偏偏出了名，就很累了。」

「誰不想要出名？我還沒遇到一個不想要的。」

「你一旦出了名，不想要也沒用。你無法拋棄名氣，只能等它拋棄你。哈哈！」

「為什麼會有人會想拋棄名氣？」

「它可能會變得很煩人啊！你沒法去任何地方而不被跟蹤、被偷拍、被八卦 。」

「沒沒無聞也有它的好處。」

「還是名利雙收更吸引人。」

「喂！假設你無論沒沒無聞還是功成名就，要是你的生活，在感情、工作和其他一切方面，都有相同的煩惱，你願意當小卒還是名人？」

「我不確定哦！名人可以在豪宅裡體驗地獄，是嗎？」

「正是如此。」

「但地獄就是地獄。更大的房子，也就是寬敞的地獄而已。」

「會比較舒服吧？」

「會嗎？」

「我感覺周遭充滿危險。」

「你可以學會忽略它們。」

「我想我需要一些藥物來讓我冷靜下來。」

「不愧是本俱樂部會員。」

大家並不完全是這樣說的，但這是羅傑聽到的。他沒有和任何人聊半句，就走出了大廳。他從未感到自己如此渺小、如此瑣碎、如此不重要、如此自由。

在那次活動之後，羅傑收到名人俱樂部的另一封信，說是由於技術錯誤，導致羅傑被邀請加入會員。現在要更正錯誤，必須撤回羅傑的會員資格。

羅傑讀了信之後，居然有點莫名其妙的高興。

羅傑被取消名人俱樂部的會員身分之後，又在街上遇到了他鍾情的女孩。他以為女孩會問他關於俱樂部的事情，擔心怎麼回答她。可是女孩一句話也沒說，只是對他笑一笑，像風一樣地飄過。

5 仙洞

一個求仙者聽說某座山上有個神仙洞，前來求教。

「仙人請指點，如何修煉成仙？」求仙者在洞口叩拜，往洞內喊道。（三）