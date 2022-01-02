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逾70大學開學首周改網課 學生怒：年繳5萬只有線上教學

住院（一七）

張幸

也難說，這種體檢像例行公事，有驗血和胸透，沒有B超，不一定能查出什麼。

「郭主任說了，這裡都是女病人，他不方便來，就讓我們代表了。」楊大姐周到地替系主任解釋。教研室總共三位女性，田原從沒像今天這樣覺得兩位大姐可親。

「做手術害怕不害怕呀？」鄭大姐問。

「怎麼不怕，怕死了。」本來是說笑，竟有眼淚泛上來了。

鄭大姐顯然是看見了，輕描淡寫地說：「沒事，婦科手術是小手術。我一個親戚以前也是老貧血，做完手術人好得很，再也不痛經了。」

田原眼巴巴看著兩位老大姐，像幾天前羅秋艷盯著她一樣，巴望她們再說點前人事蹟，心裡有個底。

依依不捨送她們出去，忽然很羨慕她倆。她們是自由健康的正常人，她是在醫院住院等待開刀的病人。

小女孩千千跟一個病人家屬帶來的孩子玩，兩人互相追跑，千千一頭撞在田原懷裡，咯咯笑著又跑開了。還是這孩子無憂無慮，住院住得這麼開心。

母親說妥了讓清潔工當護工。「你手術也就是這兩天的事，我給她幾十塊錢，託她買鴿子，手術後給你燉著吃。」

田原心裡一百個不樂意：「那個清潔工滿臉橫肉，一副凶相，我哪敢勞動她？再說她每天忙著掃地拖地，我真要有事，還滿世界找她去？」

母親說：「她們清潔工有兩三個人，一個當護工，其他人就把她的打掃活幹了，護工費大家分。她要賺這個錢，你有什麼不敢勞動她的？」

算了，就清潔工吧！母親也夠為難的，家裡父親身體不好需要照顧，眼下哪兒有空慢慢找合適的人來照顧她。

十床阿姨從手術室推出來時，也是雙目緊閉，臉色卻還如常。（一七）

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