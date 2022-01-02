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山那邊是海（八）

夏嫿

徐思佩嚇了一跳，難道老頭要把多多立刻送回去？她用毛巾裹著濕漉漉的多多走了出來，絞盡腦汁地想著如何說服老頭。

彼得依舊面無表情的樣子，手裡拿著個電吹風，一把拿過多多：「你忘了買貓砂。」

彼得這是全盤接受多多！徐思佩的心興奮得要跳出嗓子眼，她顧不上換上乾衣服就奔了出去。到了超市門口，才想起忘了戴口罩，她急忙把繫在包上的絲巾解下，包住臉上。一個陌生人走到她身邊，遞給她口罩。等她戴上想致謝時，陌生人的背影已經走得很遠。徐思佩的眼睛忽然有些泛潮，幾乎忘了出來要幹什麼。

多多很快適應了新的生活，牠和彼得好像本來是一家的。抱著多多在陽台上發呆，大約是彼得最享受的事情。徐思佩倒有些作賊心虛、患得患失，沒準多多的主人回來了，到處在找多多呢！要是多多的主人現在度過了危難時刻，應該最想念的是多多。

徐思佩很不情願，但還是跑去公寓管理處填了一份表格，說清楚了多多的來歷，附了多多的照片。彼得知道後，嘆了一口氣，徐思佩感覺他摟著多多的手收緊了。

不過事情並沒有那麼戲劇化，沒有人來爭奪多多。街上的行人、車輛依舊不多，生活按了暫停鍵，歲月卻不會因此停下來，一晃就要過萬聖節

徐思佩按照彼得的吩咐，買了一些糖果。彼得說到時放在公寓樓下，免得想要拿糖的小朋友失望。徐思佩還給多多買了件南瓜服。多多的白毛在橘黃色裡，顯得尤其漂亮。要是沒有疫情，她穿著公主的裝扮帶著多多出去要糖，應該是很美麗的場景。不過要是沒有疫情，她根本不會在彼得這裡，也不會遇見多多。此刻的她，應該是從國內度完假期剛回來，在迫切地找工作途中。（八）

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