文森翻弄著，看到一本像是日記的東西，應該是記事錄。上面記載著年月日時，何年何日去了哪裡、吃了什麼、經歷的事，乃至吃過的藥，每天都有記錄。倒真是跟羅尼說的一樣，姑父鉅細靡遺，什麼都記下來。他翻到1985年11月29日那天，空白。但是前一天的感恩節卻有記載，是在亞利桑那州土桑朋友處過節，還有一幀照片。

所以那天他們在亞利桑那，而不在新墨西哥州 。文森覺得自己像個偵探了，還是中國人喜歡刨根問底？可這又表明什麼，也許那天他們在那裡，從別人手裡買的畫，而不知情？偵探又自我否定。

文森繼續翻，看到一本書，應該就是羅尼提過他姑父寫的那本小說 集。封面看上去更像百科全書，幾張小照片堆積在一起，珠穆朗瑪峰雪山、高地大猩猩、印第安人頭上的羽毛、老頭驚異的眼神。再看前言，說是作者洋洋灑灑走過一百四十多個國家，才寫了這本書。文森心中一顫，想想自己走過的國家，一雙手就能數下來。

小說集翻開來，第一篇講的就是旅遊故事。一對夫婦自駕 遊非洲草原，開著一輛無防範的越野敞篷車。突然，眼前出現電視上「探索頻道」那樣的景象。一頭河馬正在被母獅子們圍攻。每頭獅子輪番上前攻擊，大河馬巋然不動，以一頂六、最後六頭母獅子紛紛敗下陣來，喪氣而歸，灰溜溜躲進了樹林裡。

夫婦倆驚異觀摩，事後更是匪夷所思。這些獅子在攻擊河馬時，為什麼對旁邊近在咫尺的他們熟視無睹？如果撲過來，任何一頭獅子都可以把他們撕成碎片。驚奇加害怕，作者於是加上一筆：「如果有誰知道答案，歡迎回覆。答案若符合，會奉上非洲遨遊全程免費贈票一張。」（五）