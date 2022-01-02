我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2022聯邦時薪仍維持7.25元 21州增至15元

逾70大學開學首周改網課 學生怒：年繳5萬只有線上教學

褐石女人（五）

凌珊

文森翻弄著，看到一本像是日記的東西，應該是記事錄。上面記載著年月日時，何年何日去了哪裡、吃了什麼、經歷的事，乃至吃過的藥，每天都有記錄。倒真是跟羅尼說的一樣，姑父鉅細靡遺，什麼都記下來。他翻到1985年11月29日那天，空白。但是前一天的感恩節卻有記載，是在亞利桑那州土桑朋友處過節，還有一幀照片。

所以那天他們在亞利桑那，而不在新墨西哥州。文森覺得自己像個偵探了，還是中國人喜歡刨根問底？可這又表明什麼，也許那天他們在那裡，從別人手裡買的畫，而不知情？偵探又自我否定。

文森繼續翻，看到一本書，應該就是羅尼提過他姑父寫的那本小說集。封面看上去更像百科全書，幾張小照片堆積在一起，珠穆朗瑪峰雪山、高地大猩猩、印第安人頭上的羽毛、老頭驚異的眼神。再看前言，說是作者洋洋灑灑走過一百四十多個國家，才寫了這本書。文森心中一顫，想想自己走過的國家，一雙手就能數下來。

小說集翻開來，第一篇講的就是旅遊故事。一對夫婦自駕遊非洲草原，開著一輛無防範的越野敞篷車。突然，眼前出現電視上「探索頻道」那樣的景象。一頭河馬正在被母獅子們圍攻。每頭獅子輪番上前攻擊，大河馬巋然不動，以一頂六、最後六頭母獅子紛紛敗下陣來，喪氣而歸，灰溜溜躲進了樹林裡。

夫婦倆驚異觀摩，事後更是匪夷所思。這些獅子在攻擊河馬時，為什麼對旁邊近在咫尺的他們熟視無睹？如果撲過來，任何一頭獅子都可以把他們撕成碎片。驚奇加害怕，作者於是加上一筆：「如果有誰知道答案，歡迎回覆。答案若符合，會奉上非洲遨遊全程免費贈票一張。」（五）

小說 新墨西哥州 自駕

上一則

巴黎小憂鬱

下一則

《老物件情懷》關公塑像的故事

延伸閱讀

非洲又一國淪陷 肯亞發現首批Omicron確診病例

非洲又一國淪陷 肯亞發現首批Omicron確診病例
兩隻貓緊盯聖誕樹危機 主人驚見「南非最毒蛇」竄出

兩隻貓緊盯聖誕樹危機 主人驚見「南非最毒蛇」竄出
近半Omicron病例在非洲 世衛籲富國勿再囤積疫苗

近半Omicron病例在非洲 世衛籲富國勿再囤積疫苗
中國插旗大西洋？北京擬在非洲西岸建軍港 威脅美東岸

中國插旗大西洋？北京擬在非洲西岸建軍港 威脅美東岸

熱門新聞

品睿綠能總經理許理彥（右起）、越南精密投資長謝朝煌、越南精密董事長兼品睿綠能董事長李育奇、越華全球貿易開發董事長黃國維。(記者何秀玲／攝影)

越南機車之父創立新品牌 電動重機騎進歐洲

2021-12-23 06:00

不打不成器？

2021-12-26 02:02
倩華／圖

母親和我

2021-12-28 02:02
前衛生署預防醫學研究所所長吳昭新對於3C產品操作十分熟稔。（記者林伯東／攝影）

身兼40多個「版主」 91歲網紅醫師：是時代跟著我

2021-12-28 06:00
印地安人古刻畫——報紙岩。（竹義．圖片提供）

四種壯遊人生

2021-12-29 02:02
陳玉慧在書中，也重新梳理了自己對感情的想法。(攝影／沈昱嘉)

就要走艱難的路 在寫作中得救贖的陳玉慧

2021-12-25 06:00

超人氣

更多 >
李靚蕾發威…網爆離婚協議內幕 王力宏恐有後路

李靚蕾發威…網爆離婚協議內幕 王力宏恐有後路
別再擔心醫療高價帳單 「無意外帳單」上路 千萬人受惠

別再擔心醫療高價帳單 「無意外帳單」上路 千萬人受惠
佛奇81歲了 退休金可能逾35萬…美國史上最高

佛奇81歲了 退休金可能逾35萬…美國史上最高
專家支招巧測口罩防護力 呼籲民眾戴N95

專家支招巧測口罩防護力 呼籲民眾戴N95
疑挺孕肚引渡回紐約受審 涉殺情夫華女被控謀殺罪

疑挺孕肚引渡回紐約受審 涉殺情夫華女被控謀殺罪