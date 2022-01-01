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紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約

2022新年到 紐約時報廣場直播看這邊

山那邊是海（七）

夏嫿

多多很漂亮，雪白的毛，脖子上還掛著粉色的蝴蝶結。都說貓有靈性的，徐思佩在微信朋友圈，發了遇上多多的照片，還配了文字：莫名給陌生漂亮貓愛上的感覺……

徐思佩意識到不對時，是多多完全變樣了。身上的毛黑乎乎地打著捲，蝴蝶結只剩下殘破的一半。多多圍著她時，叫聲雖然輕微，但卻很淒厲，尾巴處還有血跡。

徐思佩買了貓罐頭，就在路邊打開餵多多。多多狼吞虎嚥的時候，她反應過來了，多多的主人出事了。這段時間太多、太多類似的事情發生，無家可歸的動物驟然增加。

七月的紐約已是炎炎夏日，徐思佩感覺有些燥熱。她焦慮地看著多多思忖著：自己一周才出來一次買東西，多多不能一周只吃一次飯。彼得有規定，不可以帶家具，但是沒有說寵物問題。

徐思佩對多多說：「你在這裡乖乖地等我，我去買點你的日用品，我帶你回去！」多多彷彿聽懂一般，抬了一下頭。徐思佩飛速地衝進了附近的超市，買了貓糧、貓玩具，還有貓貓洗澡用品。

徐思佩拎著多多回到公寓時，她的臉是通紅的，頭髮給汗水濕成了幾縷。她連珠炮似亂七八糟地對著彼得倒：「我覺得牠沒有家人了，繼續在外面會餓死的。我告訴牠帶牠回家，牠就真的一動不動等我。我已經買了一堆牠的東西，是用我自己的錢。你要是不同意牠留下，先給我幾天時間，我給牠找個家……」

徐思佩說完，把買來的東西往桌上一放，抱著多多去洗澡。她反覆地清洗著多多，「多多」這名字也是那刻想好的。其實她心裡很沒底，固然彼得這個時候很依賴她，可是彼得的脾氣也是孤僻的，多多畢竟不是一個物品。雖然她確定，多多會給他們帶來嶄新的、不同於過往的時光。

「阿拉克莎，你到底要給牠洗多久？」（七）

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