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褐石女人（四）

凌珊

兩人正說著，只見男的卻從樓上下來了。他先前上去，這麼快就下來了。保安正在詫異，只見這對夫婦左右對視一下，轉身下樓出去了。

保安覺得蹊蹺，走馬觀花也沒這麼快吧！突然，他心頭一驚，飛身上樓。二樓展廳望眼處只見空蕩蕩的畫框怵目驚心，裡面的畫不翼而飛。他的血凝固了，返身再往樓下奔。只看到門外飛也去的鏽色轎車一瞥。

德庫寧的畫，那幅〈褐石女人〉只留下畫框上的刀痕和布茬。

文森瞅著自己這店面，只是攝像頭就門裡、門外各一個。可惜八十年代的美術館，一個也沒有，那時的他更是見也沒見過攝像頭。沒有攝像頭，畫框上也沒留下手印。這畫從此成了無頭案。誰料想這張畫卻又自己出來了，而且還跟他這個中國人有關，真應了The World is China那句話，躲都躲不掉。

館長說，根據畫面檢查，捲起的摺痕符合，畫布的割痕也和美術館畫框吻合。畫作只裱裝過一次，也就是說，此畫從未易手過。

文森心頭浮上一句諺語：圖窮匕見，Painting appears when thieves died.竊賊一死，贓畫遂現？只是查無實證。屋主都不在了，真是死無對證。文森回憶著那個房間裡微弱的福馬林的味道、窗戶上厚重的窗簾、畫框後的灰塵和牆壁上的留痕，以及差點絆了他一跤的木楔。

他心中一跳，想起那天從房子裡帶過來的東西。一大包筆記、照片之類都給他扔到地下室的角落。他三步併兩步奔到地下室，還好，那包東西還在。

他翻動著，看到一張張羅尼姑姑、姑父衝著他笑的照片。一張上面夫婦倆舉杯相慶，對鏡微笑，姑姑頭上一朵花鮮紅美艷。一張又一張，珠穆朗瑪峰、北極探險、南極企鵝。（四）

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