阿普航空／圖

1 故事機

「故事機！來買一個故事機！今天特價！」一個小販在街上喊叫。「它會幫你編故事、給你講故事哦！」

很多人從小販身邊經過，就當沒聽到他說的話。但也有一些人被吸引了過去。

一個作家想要它，心想這樣他就不必找靈感。「我可以把故事抄下來賣掉。」

一位母親想要它，心想這樣她可以省點力氣。「讓它給寶寶講故事，我好休息。」

一個無聊的人希望它可以娛樂自己，並消磨時間。「來個新玩意兒！」

三個人都買了故事機，都認為它會是一個有用而且有趣的工具。

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「這個東西怎麼開呢？」作家把故事機拿在手裡，轉來轉去看了半天。

故事機的形狀和大小像一個網球，沒有開關。「要跟它說話嗎？」作家對著機器說：「哈囉？你好！請多關照！」

機器沒有動靜，作家把它放進抽屜裡。

「不著急，改天再說吧！讓我先把今天的遭遇寫下來。」作家開始辛勤工作，把今天早上發生的事情，加油添醋地編入了一篇正在構思的小說 裡。

直到今天，作家還未使用過故事機。他從來沒有創作瓶頸，從來沒有缺乏靈感的時候。

他甚至忘記了他曾經買過一個故事機。

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當天晚上，母親把故事機帶到寶寶床邊。她還沒伸手去摸開關，機器就開始說話了，聲音很像她自己。「來，我們今天來聽〈小野兔〉的故事。」

「哇！好智能啊！」母親呼道。

每天晚上，故事機總是在母親坐在寶寶身邊時啟動，然後在寶寶睡著後自動停止。

母親很滿意。她並不知道，只要她坐在故事機旁邊，故事機就會得知她的感受，把她的感受翻譯成故事。她關愛寶寶，故事機就能講出充滿關愛的故事。

有一天，她和丈夫吵了一架。在丈夫憤怒離去後，故事機啟動了，這回講的是一個女人在發現丈夫的外遇後，謀殺了她的丈夫。

「給我停下！」母親試圖尋找機器上的關機按鈕，才發現它並沒有開關，也不聽從語音命令。

她把機器帶到後院，用磚頭把它砸壞。在磚頭砸到機器的那一刻，她暈眩了過去。

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無聊的亨利回家後，把故事機放在茶几上。他懶得研究如何使用機器，又很好奇。他想了想，決定找個人來一起看看。

「喂！山姆！今天早上我從街頭小販那裡，買到一個神奇的東西，你想不想過來看看。」

「我為什麼會想看？」山姆問道。

「這個東西很好玩哦！它叫故事機。」

「天啊！我想從記憶中清理掉的故事，還不夠多嗎？我才不要更多的故事呢！不想說、不想製造，也不想聽。」

「來嘛！我都不知道怎麼使用這玩意兒，過來幫我看看。」

「好吧！」山姆不情願地出門。

亨利一邊等山姆，一邊看著故事機。他突然把故事機拿起來，在耳朵旁邊搖一搖，想看看裡面是不是有會動的零件。

「我會不會上當了？」亨利自言自語。

山姆趕到亨利家時，正好看到他在甩球。

「門是開的，我就進來了。你沒事吧？」

亨利放下機器迎接山姆。「哦！你來啦？真好。你看，就是這個東西。我不知道它是怎麼運作的，還沒研究出來。」

「兄弟，說實話，如果真有你說的故事機，我寧願它運作不起來。」

「好吧！如果不能用，我就去要求退款。」

「你幹麼不直接退貨？」

「沒試一下不甘心！」亨利搖頭。他再次拿起故事機，在耳朵旁邊搖了搖。

故事機終於說話了：「有一個人無聊至極，從街頭小販那裡買了一台故事機，然後邀請朋友到他家一起玩。」

「哈哈！這不是早上發生的事嗎？」亨利覺得很有趣。

但是山姆並沒有聽到機器發出任何聲音。

「你沒吃迷幻藥吧？我什麼都沒聽到。」山姆有點警惕。

「它說話了！」亨利跳起來，不小心把故事機摔在地上。

故事機順著客廳的走廊一路滾到院子裡，然後消失得無影無蹤。

然而，亨利聽見故事機還在繼續講故事，而且越來越大聲。「這個人聽到自己早晨的遭遇，非常興奮。」

「天啊！你聽到了嗎？山姆，我的頭快要炸了。」亨利開始感到害怕。

「聽到什麼？你還好嗎？」山姆只聽見亨利的狂喊。

買故事機的人，只是買了自己的心。（一）