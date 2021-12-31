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住院（一五）

張幸

父親做手術時，醫生叮囑過，手術後要時不時呼叫病人的名字，有助於病人從麻醉中甦醒。要是醒不來，一覺就睡到閻王爺那兒去了。不知有沒有根據，反正這種事寧可信其有。

于佳靜睜開眼，瞥一眼田原，又閉上眼。

「不要睡覺啊，于佳靜。」昨晚她們就說好，田原負責手術後叫她名字、跟她說話。

「疼不疼啊？」搖頭。

「難受不難受？」點頭。

「嘴乾不乾？要不要我拿棉簽給你潤潤嘴唇？」點頭。田原還沒站起來，于媽媽就把毛巾拿來，給于佳靜擦臉、擦嘴。

「你休息一下，我就在你旁邊，有什麼事跟我說。」

「幾點了？」于佳靜的聲音輕得像蚊子。

「快到兩點了。」田原說，突然看見于佳靜眼角一絲眼淚流了出來，趕緊抽一張紙巾替她擦掉。

「要不要給你丈夫打個電話？」搖頭。

「沒事的，再過四個小時吊完水，就可以下床了。」田原坐在床邊，望著于佳靜，兔死狐悲、同病相憐、同是天涯淪落人……各種亂七八糟的感覺交織起來。

下午，拔掉了針頭，于佳靜病歪歪地坐起來喝了點米湯，又躺下了。

晚七點，于家雇的護工來了，三十多歲忠厚樸實的外鄉女人，粗粗壯壯卻乾乾淨淨。于媽媽把注意事項一一交代給護工。

臨走時于媽媽帶著上海腔，對護工說：「小崔，床頭櫃裡有八寶粥，你早上當早飯吃，勿要客氣啊。」

于佳靜也在床上說：「勿要客氣啊，小崔。」

護工小崔打來熱水，幫于佳靜擦臉、擦腳。收拾停當，去走廊盡頭的庫房，領了張一人多長、兩尺來寬的竹板小床和一套被褥，把床支在七床、八床之間。陪床的無論家屬還是護工，都這樣就寢，竹床一天租金兩塊。

這個病房笑語歡聲的源頭是于佳靜，現在她動了手術，哇啦哇啦的小喇叭停止廣播，病房一下少了聲息。（一五）

租金

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