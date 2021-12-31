來去曼陀羅（全文完）

沒等柳雲生拿起筷子，小籠的熱氣主動來撩撥逗弄，先竄進他鼻腔，又讓他的眼鏡蒙上一層白霧。他拿下眼鏡在衣角上擦擦，重新戴上，對面的女人此時抬頭。兩人眼睛一對上，他心頭怦怦狂跳。

「帥哥，這家小籠口味怎麼樣？正宗嗎？網上推薦的是小餛飩。」女人的聲音有種不可抗拒的嗲勁。

「應、應該不錯吧，聞著不錯。」柳雲生突然害羞起來，並為這突來的害羞感到一種羞恥。年輕的他，總是在美麗而大膽的女人面前手足無措。

幸而女人自然放鬆的舉止、臉上的微笑，讓他很快鎮定下來。女人去國多年，剛剛返鄉，在故鄉各個陌生角落尋覓熟悉的滋味。柳雲生熱情推薦了幾家老字號，並讓她嘗了一個熱騰騰的湯包。女人姓喬，他喊她喬姊、她叫他小柳，兩人雖有年齡和背景上的差距，對坐閒聊卻很是自在。

兩人吃畢起身，侍者含笑，相偕走出店門，收銀員漠然目送。站在車水馬龍的大馬路邊，藍天白雲襯底，遠近皆是現代摩登大樓，近處的看得分明，款款走來穿套裝、高跟鞋，手拿星巴克 的白領，探手出窗不耐煩拍著車門的出租車 司機，紅燈前講著手機的藍制服快遞小哥，一幅幅走馬燈的眾生剪影。不知從哪裡來的光源，照得他們動來動去，千姿百態。

視線往前，還有寫字樓開闔的自動門，櫥窗上打折特賣的紅字，百貨大樓外滾動的房產廣告。越過這條馬路，就什麼都被遮擋掩藏，樓外有樓、天外有天，高低起伏如股市漲跌的天際線，漠然巍峨。一時兩人都感到幾分膽怯，同時又生出幾分豪情。

小柳和喬姊對看一眼，不禁笑了，於是互換了微信 ，約著哪天再碰頭，去吃本幫菜或其他。（全文完）