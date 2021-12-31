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山那邊是海（六）

夏嫿

徐思佩沒有想到事情會敗露，她設想是某個雲淡風輕，大家心情都很愉悅時，她笑著說：彼得，你知道嗎？那次你吃的豬肉其實是豬舌頭！

彼得百思不得其解地說：你居然騙我是豬肉！

徐思佩調皮地再說：也屬於豬的一部分！應該不能說騙，只是表達不夠精確而已！

徐思佩反覆地說：「你聽我解釋、你聽我解釋，彼得。」可她卻解釋不出來具體內容。彼得的臉慢慢地變得紫紅，他轉過輪椅，把手中的飯盒扔進了廚房水池。滷水飛濺，四周斑斑點點，彼得冷冷地看著徐思佩：「我希望你懂得和尊重別人的生活習慣！」

徐思佩又急又氣：「我沒有不尊重你，也很尊重你的生活習慣，那天我是無意的。你現在倒掉我的食物，尊重我嗎？」

徐思佩母親事後得知說：「那一下倒掉了幾百人民幣吧？」

徐思佩感覺雞同鴨講：「怎麼這個時候還說錢？」

「你不是告訴我，豬舌幾塊美金一斤，還有那滷水汁也是幾塊美金一瓶。這一算幾十美金去了，不就幾百塊了。這鬼子也真是的，真不心疼了……」

徐思佩嘆了一口氣：「幸好老頭不是穆斯林，不然可能我的小命都沒了！」

母親更加奇怪：「吃點豬舌頭，好像殺人犯法了似的，這人和人真是不同。」

徐思佩解釋不明白，但她連著很多天給彼得端上吃的，都附上紙條，寫明成分和名稱。彼得沒再說什麼，臉卻一直陰沉著。

徐思佩感覺老頭和自己都是萬般無奈，唯有忍耐。新冠疫情風頭火勢，他們由本來不搭架的兩股，被迫擰成了一條繩子。意識這一點，也是徐思佩果斷地把多多帶回公寓的原因。

她記不得見過多多幾次。初見到，多多莫名地在她身邊繞來繞去。（六）

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