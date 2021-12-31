王幼嘉／圖

文森看著他，心想：你是喝醉了吧，一大早跑這來發酒瘋。

「跟你說真的。」那人說著，伸手想去摳那畫上的油彩驗明正身。文森連忙攔住。

到了下午，又有幾個顧客過來，問這幅畫的來由。文森心裡嘀咕，今天這是怎麼了，開店至今，還從沒遇到過這種情況。等到傍晚，已經有四十幾個人來店裡打探過這幅畫了。文森想不反應都不行，其中一個畫家直接跟他說：不信你去查。

文森提早關了店，直奔維基網頁仔細查詢。不查不知道，一查嚇一跳。下一秒鐘，他自己倒像個瘋子了，上下顛倒不知道要把這幅畫藏哪裡。捧著怕摔，放屋裡怕偷，最後給他挪到了洗手間，因為只有這裡可以上鎖。

他一邊挪、一邊想，真是活見鬼了，怎麼給他碰上了。德庫寧，一點六億美元，乖乖，這畫每一筆都是金子畫出來的嗎？晚上也不用睡了，他拿出儲藏室的獵槍，像隻獵狗一樣，蹲在洗手間外。這獵槍本來是預備獵熊和麋鹿的，結果卻來守護一幅畫。畫的是什麼都不知道。人生還真是一秒上仙，一秒瘋子。

他現在倒是有興致仔細觀賞這畫了。畫面看上去是個人形，女人的胸脯、大腿、屁股。烏青的是眼睛嗎？畫得真夠醜了。要說色彩強烈，也許，眼睛、鼻子分不清，乳房也像眼睛，整個胸脯又像頭。裙襬的顏色更像石榴紅，說是褐色也行。倒是那龍飛鳳舞的黑色簽名很吸睛，在米色畫布上游走著龍飛鳳舞的字母：Williem De Kooning，還有那飛簷走壁的畫目題名：「褐石女人」。

女人的烏青眼更像是哀傷和憤怒，只有肩頭和腰部一點天青色算是亮色。他心底突然就有了一股莫名的哀傷，就像他第一眼看到這畫時，腦子裡流過院子裡的貝多芬。

那個家也奇怪，他回憶著，這畫如果那麼寶貝，為啥放那麼不顯眼的地方。臥室門如果不關上，他根本看不到門後面還有一張畫。

再去搜索「德庫寧」，文森聽過這名字，知道是畫家，倒沒想過這麼特別。更沒想到，也是移民的德庫寧當年那麼艱辛，竟然藏在貨輪裡從荷蘭偷渡來美國。紐約真是個有無限生機的地方，偷渡客 也能成大畫家。自己這個小掌櫃怎麼就跟他有了瓜葛，也是千載之謎。

德庫寧後來居住在新澤西，離自己原來的房子不遠。算是長壽，活到九十幾歲，直到1997年去世。嗯，羅尼說他的姑姑、姑父也是那一年來的新墨西哥。文森想著這幾個人，睡意飄得更遠。

第二天早上，文森起來後，第一件事就是給亞利桑那大學美術館打電話。亞利桑那州跟新墨西哥州 的位置就好比四川和貴州，他想像著自己在貓熊的領地給黃果樹瀑布的人，通告著國寶一樣的蹤跡。

電話接通，對方一聽到德庫寧的名字，聽筒裡傳來山谷一般的寂靜。三十六小時後，女館長已經站在了文森的家中。女館長見到那幅畫時跪下查視，那一瞬間，彷彿周圍雷電交加。文森嗅到了雨的潮濕味，江南的梅雨氣息。

3

三十多年前感恩節後一天，1985年11月29日，館長那時還是個小年輕。她記得那天剛下過雪，天氣寒冷。離開館時間九點還差一刻鐘，值班保安打開門，放早班的一個工作人員進來，他身後跟了兩個參觀者。保安本想攔住這兩人，但馬上也開館了，就放他們進來。感恩節──感恩上帝、感恩顧客。

這是一對中年夫婦，看上去五十多歲。女的上身穿一件紅色羽絨服，跟男的藍色羽絨服紅藍相配。

「天冷啊！」女的說，摸了一下頭頂的紅線帽。「亞利桑那州冬天下雪真是奇蹟。」

「可不是。」保安答應著，他長這麼大，也是第一次見到雪。

幾個人朝樓上走，展廳在二樓。上到樓梯拐口處，女的站住，轉身指著保安身上的開司米毛線衣道：「這衣服雪天穿正好，那天在電視上看到廣告，又輕又暖還好看。」她也正準備買一件。女的繼續道：「感恩節下雪，白色聖誕節 的前奏，這雪下得差一點出不了門。」

「那是，」保安說，對自己身上的毛線衣又愛撫地瞅一眼，繼續道：「今早一出來，就發現車窗上都是雪，又沒有雪鏟，開了引擎等了好一會兒，才融化完。」（三）