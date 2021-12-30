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美1秒鐘3人染疫 加州破500萬例 全國第1

偷吃保母誕私生子 阿諾官司打10年 終於離婚了

住院（一四）

張幸

「那不一樣，你怎麼也有份穩穩當當的工作，有單位、有同事、有學生、有一個固定的社交圈，那就不一樣。」

「你有兒子，我沒有。」兩個人好像比著賽著賣慘。

「你還有老媽呢！我可是十七歲就沒媽了。」薛梅高中沒畢業，母親就去世了，她大概因此才早早成熟懂事的吧！

「那我還要住院做手術了呢！你不用做手術。」田原自己都覺得強詞奪理，不由笑了，「再說，我還老跟我媽鬧彆扭呢！」

「你那點彆扭，就是青春期反抗。」薛梅用手指點著她，「──你這青春期也忒長了。知足吧你，天下也就是她最疼你了，老公、兒子都指不上。」

田原默然，心裡承認自己還是比薛梅幸運。兩人長吁短嘆，到這個，才把很多事想明白。

心情好多了，住院適宜同學會晤。

中午，于佳靜被推了回來。關鍵時刻到了，做完手術的病人需要平平地從推車上抬下來，平平地放到病床上。幾年前田原父親做膽囊手術，單位怕家屬都是女人抬不動，專門派了男同事來幫忙。

于佳靜的幾位家屬──媽媽、乾媽、乾媽的女兒，老的老、瘦的瘦，要把她抬起來，又不讓她受罪，難了。七床羅秋艷的丈夫伸了把手，和推車的護工一起，把于佳靜抬下來，平放在床上。護士們過來把各種儀器設備插好，輸液的吊瓶掛上，床頭早安上心電圖顯示器，做過手術的病人現在要像太上皇一樣被伺候了。

一切停當，醫護人員離去，家屬們分配好陪護工作，剩于媽媽一人留守床邊。

「小于、小于，聽得見嗎？」田原坐在自己床頭，輕聲叫著于佳靜。

于佳靜雙目緊閉，半睡半醒，有氣無力地點點頭。

「睜眼看看我，于佳靜。」田原拍著她的胳膊。（一四）

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