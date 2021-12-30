店裡擺了一條條長桌和板凳，有點復古的意思。白牆上墨色渲染挑扁擔沿街叫賣的小販、穿旗袍牽著孩子買餅的婦人、留著辮子喝粥的男人。過去的時代。從那時到現在，城市裡的人習慣在外頭吃早餐。

柳雲生找了個有空位的桌子，坐下來，把號碼牌放桌邊。以前那家老店的號碼牌是木夾子上黑色簽字筆寫號碼，跟收據夾一起，現在這是壓克力做的紅底黑字牌，可以立在桌上。

斜對面坐一個皮膚白皙的熟女，波浪的短髮，鬢腳沿腮邊俏皮的一勾，頭上架副寬邊太陽眼鏡，顯得很洋氣。柳雲生也不知道為什麼，對皮膚牛奶 般白的女性特別有好感，朋友們常笑話他的品味跟不上時代。女人穿一件別致的黑底真絲衫，飄浮著一朵朵橘紅色的喇叭花，垂著眼睛專注地吃著，不時噘起嘴，朝調羹裡的餛飩輕輕吹氣，完全可以想見她發嗲的模樣。好吃嗎？他想問，出於一種善意的搭訕，察覺自己有好幾天沒有跟誰真的說上什麼話。

但他不會貿然開口。上海這個地方，陌生人之間可以併桌吃飯，但不隨便搭訕。

一個身形挺拔的服務員，用一種西餐廳裡單手托銀盤的姿態，為他送上一個蒸籠。他還來不及說什麼，服務員便掀開蒸籠，取走號碼牌，轉身如魚般游走，一舉一動如在舞蹈般流暢優美。柳雲生出聲叫喚：「喂，這不是我的！」

下一秒鐘，服務員翩然來到他桌邊，檢查收據。「點的是小籠哦，沒有錯。」濃濃的閩南口音。

「我點的是……算了！」柳雲生搖手。「小籠就小籠。」

他覺得自己並不吃虧。眼前的小籠冒著帶肉香的熱氣，令人食指大動。先啜一口甜鮮的肉湯吧！（二三）